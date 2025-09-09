Majonez Kielecki obchodzi kolejne urodziny
15 września świętujemy oficjalny Dzień Majonezu Kieleckiego. W tym roku mija 66 lat od rozpoczęcia produkcji. To dobra okazja, aby przypomnieć, jak ważne miejsce zajmuje w polskiej tradycji kulinarnej. Od dekad jest symbolem Kielc, a jego smak i historia łączą pokolenia konsumentów w całym kraju i na świecie. Jak co roku mieszkańcy miasta, ale także miłośnicy Kieleckiego w innych regionach, włączą się w obchody jubileuszu.
Majonez Kielecki, produkowany przez Wytwórczą Spółdzielnię Pracy „Społem”, od dawna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów spożywczych w Polsce. To ikona kuchni od dziesięcioleci towarzyszy rodzinnym spotkaniom, wyjątkowym okazjom oraz codziennym posiłkom.

Dzień Majonezu Kieleckiego na stałe wpisał się w kalendarz kulinarnych wydarzeń i co roku z tej okazji odbywają się różne wydarzenia. To czas, w którym produkt staje się szczególnie widoczny zarówno w przestrzeni medialnej, jak i wśród kieleckiej społeczności. Z okazji tegorocznych urodzin zaplanowano aktywności w mediach społecznościowych, w tym konkurs dla fanów marki, a także współpracę z mediami lokalnymi.

Majonez Kielecki pojawił się na rynku w 1959 roku jako pierwszy majonez wytwarzany w Polsce na skalę przemysłową. Niezmieniona do dziś receptura, opracowana w latach 50., szybko zdobyła uznanie konsumentów. Kremowa konsystencja, wyrazisty smak i starannie dobrane składniki sprawiają, że od pokoleń cieszy się niesłabnącą popularnością. W latach 70. co trzeci słoik trafiał na eksport, a jego receptura posłużyła jako wzór do opracowania Polskiej Normy majonezu, co potwierdza jego wyjątkowy charakter. Dziś pozostaje jednym z najczęściej wybieranych majonezów w Polsce i wciąż towarzyszy konsumentom przy najważniejszych posiłkach. Jego obecność na stołach jest dowodem, że tradycja i sprawdzony smak nigdy nie tracą na wartości.

