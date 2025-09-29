Dżem mirabelkowy z rozmarynem - smak lata zatrzymany w słoiku
Wrzesień to czas, kiedy mirabelki jeszcze dojrzewają w ogrodach i pojawiają się na straganach, przypominając o ostatnich chwilach lata. Ich naturalna słodycz w połączeniu z ziołowym akcentem rozmarynu daje ciekawy efekt smakowy. Przygotowanie dżemu z tych składników to prosty sposób, by zachować wspomnienie wakacji na chłodniejsze dni.
2025-09-29, 08:33

Sezon na te owoce trwa krótko, dlatego to najlepszy moment, by wykorzystać je w kuchni. Słodycz mirabelek w połączeniu z gałązką rozmarynu nabiera głębi, gdy całość zamienimy w aksamitny dżem. Dzięki Cukrowi Żelującemu Diamant 2:1 cały proces zajmuje tylko kilka minut. Gotowy przetwór świetnie pasuje do pieczywa, naleśników czy kruchych ciasteczek. Może być także dodatkiem do serów i mięs, nadając im oryginalnego charakteru.

SKŁADNIKI:

  • 1 kg mirabelek
  • 500 g Cukru Żelującego Diamant 2:1
  • Gałązka rozmarynu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mirabelki umyj i wydryluj. Przełóż do garnka z grubym dnem, zasyp Cukrem Żelującym Diamant 2:1. Dodaj gałązkę rozmarynu i wymieszaj. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 3 minuty. Przełóż do słoiczków. Idealnie komponuje się na kanapce z burratą lub ricottą.

Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem cukru Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.