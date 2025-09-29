Dżem mirabelkowy z rozmarynem - smak lata zatrzymany w słoiku

Sezon na te owoce trwa krótko, dlatego to najlepszy moment, by wykorzystać je w kuchni. Słodycz mirabelek w połączeniu z gałązką rozmarynu nabiera głębi, gdy całość zamienimy w aksamitny dżem. Dzięki Cukrowi Żelującemu Diamant 2:1 cały proces zajmuje tylko kilka minut. Gotowy przetwór świetnie pasuje do pieczywa, naleśników czy kruchych ciasteczek. Może być także dodatkiem do serów i mięs, nadając im oryginalnego charakteru.

SKŁADNIKI:

1 kg mirabelek

500 g Cukru Żelującego Diamant 2:1

Gałązka rozmarynu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mirabelki umyj i wydryluj. Przełóż do garnka z grubym dnem, zasyp Cukrem Żelującym Diamant 2:1. Dodaj gałązkę rozmarynu i wymieszaj. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 3 minuty. Przełóż do słoiczków. Idealnie komponuje się na kanapce z burratą lub ricottą.

