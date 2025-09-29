Wrzesień w słoiku – marynowane jabłka w korzennym stylu
Schyłek lata to moment, gdy w sadach oraz na straganach pojawiają się pierwsze jesienne owoce. Nadchodzi wtedy pora na przygotowywanie przetworów, zarówno tych słodkich, jak i wytrawnych. Jabłka w aromatycznej zalewie z przyprawami korzennymi stanowią idealny dodatek do zimowych dań, który warto teraz przygotować i mieć w domowej spiżarni.
2025-09-29, 08:35

Gdy myślimy o marynatach, zwykle przychodzą nam na myśl grzyby, ogórki czy papryka. Tymczasem w zalewie octowej można zamknąć także owoce, które zyskują wówczas zupełnie nowy charakter. Jabłka z dodatkiem korzennych przypraw doskonale pasują do pieczonego drobiu, wieprzowiny, pasztetów czy serów.

W tym przepisie kluczowe jest użycie odpowiedniego octu,  bo to on decyduje o smaku i trwałości przetworów. Ocet Kielecki Spirytusowy 10% od WSP „Społem” to sprawdzony wybór. Produkt ma klarowną barwę i łagodny charakter, dzięki czemu podkreśla naturalne walory jabłek, zamiast je przytłaczać.

Składniki:

  • 4 twarde jabłka (np. ligol lub antonówka)
  • 250 ml wody
  • 150 ml Octu Kieleckiego Spirytusowego 10% WSP „Społem”
  • 100 g cukru
  • 1 łyżka miodu
  • 1 laska cynamonu
  • 4 goździki
  • kilka ziaren ziela angielskiego
  • szczypta soli

Przygotowanie:
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i podzielić na ćwiartki. W garnku zagotować wodę z cukrem, miodem oraz przyprawami. Gdy zalewa zacznie wrzeć, wlać ocet i wymieszać. Owoce ułożyć w wyparzonych słoikach, zalać gorącym płynem i szczelnie zakręcić. Pasteryzować przez około 15 minut.

Gotowe przetwory odstawić w chłodne miejsce. Najlepiej otworzyć je po 2-3 tygodniach, gdy składniki się przegryzą. Można je podawać do mięs, pasztetów i serów.

Więcej informacji o tym i innych produktach WSP „Społem” znajdziesz na stronie: https://www.wspspolem.com.pl/

