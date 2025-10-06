Kremowa nowość od WSP „Społem”
W ofercie Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” zadebiutował Chrzan Luksusowy Śmietankowy, propozycja dla osób poszukujących wyrazistych smaków w łagodniejszej odsłonie. Jego delikatność idzie w parze z aksamitną konsystencją i nieskazitelnie białym kolorem, dzięki czemu produkt prezentuje się wyjątkowo elegancko na stole.
2025-10-06, 09:10
Chrzan został stworzony według starannie opracowanej receptury, inspirowanej polskimi tradycjami kulinarnymi. Dodatek śmietanki nadaje mu subtelności, nie odbierając charakterystycznej, ostrej nuty. Dzięki temu doskonale podkreśla smak mięsa, pasztetów, jajek czy kanapek, jednocześnie nie dominując swoją intensywnością.
Nowy wariant Chrzanu Luksusowego świetnie odnajduje się również w roli bazy do sosów, dodatku do zup, na przykład żurku, a także składnika marynat i past kanapkowych. To uniwersalny produkt, który pozwala wzbogacić codzienne menu o delikatny, lecz wyrazisty akcent.
Więcej informacji o ofercie WSP „Społem” oraz inspiracjach kulinarnych można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl
KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORDPobierz .docx