Kremowa nowość od WSP „Społem”

Chrzan został stworzony według starannie opracowanej receptury, inspirowanej polskimi tradycjami kulinarnymi. Dodatek śmietanki nadaje mu subtelności, nie odbierając charakterystycznej, ostrej nuty. Dzięki temu doskonale podkreśla smak mięsa, pasztetów, jajek czy kanapek, jednocześnie nie dominując swoją intensywnością.

Nowy wariant Chrzanu Luksusowego świetnie odnajduje się również w roli bazy do sosów, dodatku do zup, na przykład żurku, a także składnika marynat i past kanapkowych. To uniwersalny produkt, który pozwala wzbogacić codzienne menu o delikatny, lecz wyrazisty akcent.

Więcej informacji o ofercie WSP „Społem” oraz inspiracjach kulinarnych można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl