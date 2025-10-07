Czarny sezam, coraz częściej wykorzystywany w deserach, zyskał popularność dzięki swojemu intensywnemu, lekko orzechowemu smakowi i głębokiej barwie. Dodaje wypiekom charakteru, a jego prażone ziarenka wprowadzają przyjemną nutę goryczki, która równoważy słodycz. Doskonale komponuje się z niezbędnymi w tym przepisie masłem i wanilią. Równie ważną rolę w tej recepturze odgrywa cukier trzcinowy Diamant Dry Demerara. Jego naturalny kolor i delikatny aromat melasy nadają ciastkom ciepły, głęboki smak, a grubsze kryształki podczas pieczenia lekko się karmelizują, zapewniając idealną strukturę. To właśnie on wydobywa z czarnego sezamu charakterystyczny, orzechowy ton.

SKŁADNIKI:

200 g mąki pszennej

½ szklanki czarnego sezamu, uprażonego na suchej patelni

120 g cukru trzcinowego Diamant Dry Demerara

120 g miękkiego masła

1 duże jajko

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

½ łyżeczki sody oczyszczonej

½ łyżeczki soli

kilka kostek białej czekolady

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Piekarnik rozgrzej do 175°C, a blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Miękkie masło utrzyj z cukrem trzcinowym Diamant na jasną, puszystą masę. Dodaj jajko i ekstrakt waniliowy, mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. W osobnej misce połącz mąkę, czarny sezam, sodę i sól, a następnie wsyp do masy maślanej i wymieszaj do połączenia składników.

Z ciasta uformuj wałek, zawiń w folię spożywczą i odłóż na 30 minut do lodówki. Schłodzoną masę pokrój na plastry grubości około 1 cm. Ułóż je na blasze w odstępach, ponieważ podczas pieczenia delikatnie się rozpłyną. Na każdym ciastku umieść kawałek białej czekolady, lekko wciskając w ciasto. Piecz przez około 25 minut, aż brzegi nabiorą złocistego koloru. Po wyjęciu z piekarnika pozostaw do wystudzenia.

Ciasteczka z czarnym sezamem to idealna propozycja na chłodniejsze dni, pełna aromatu, z wyważoną słodyczą i charakterem.

