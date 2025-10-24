Strasznie smaczne Halloween z produktami WSP „Społem”

Na stole w tym roku mogą pojawić się przystawki o zaskakującym wyglądzie i intensywnym aromacie. Sosy i dodatki produkowane przez kielecką Spółdzielnię sprawdzą się zarówno w wersjach klasycznych, jak i ostrzejszych. Dzięki nim nawet codzienne składniki zyskają niecodzienny, halloweenowy charakter. Przykładem może być miękkie ciasto z nadzieniem inspirowanym pizzą, z dodatkiem ostrego ketchupu i ciągnącego się sera, czyli przekąska, która nie tylko wygląda efektownie, ale też szybko znika z talerza.

Oto przepis na: „Krwawe calzone” z pikantnym sosem chipotle

Składniki:

500 g mąki pszennej

250 ml ciepłej wody

30 g drożdży świeżych

1 łyżeczka cukru

2 łyżki oliwy

szczypta soli

150 g szynki lub salami

200 g startego sera mozzarella

3 łyżki Ketchupu Kieleckiego z papryką chipotle

1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej sarepskiej

1 jajko do posmarowania

Przygotowanie:

Drożdże rozpuszczamy w ciepłej wodzie z cukrem i odstawiamy na 10 minut. Następnie dodajemy mąkę, sól i oliwę, zagniatamy ciasto i pozostawiamy do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy farsz - w misce łączymy pokrojoną szynkę, starty ser, Ketchup Kielecki Chipotle i Musztardę Kielecką. Ciasto dzielimy na porcje, formujemy placki i nakładamy nadzienie. Składamy je na pół, zlepiamy brzegi i nacinamy wierzch w kształcie blizny. Smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy ok. 20 minut w 200°C. Po upieczeniu możemy dodać odrobinę Ketchupu Kieleckiego, by uzyskać efekt „krwawej” dekoracji.

Strasznie proste inspiracje

Nie trzeba wiele, by na halloweenowym stole zrobiło się upiornie pysznie. Wystarczy odrobina fantazji i kilka produktów WSP „Społem”. Możemy przygotować jajka „z okiem potwora” - przekrojone na pół jajka na twardo z łyżeczką Majonezu Kieleckiego i plasterkiem oliwki w centrum. Świetnie smakują także mumie z parówek - owinięte paskami ciasta francuskiego, pieczone i podawane z Ketchupem Kieleckim lub Sosem Kieleckim Prażona Cebulka. Niewiele wysiłku wymagają dyniowe tosty, czyli grzanki z puree z dyni, Majonezem Kieleckim Lekkim i kroplą Ketchupu Kieleckiego tworzącą „krwawy” wzór.

Tak przygotowane menu nie tylko zrobi wrażenie, ale też stanie się świetnym uzupełnieniem halloweenowej zabawy.

