Tartaletki z duszkami

W ostatnich latach słodkie motywy inspirowane popkulturą i tematami z dreszczykiem stały się stałym elementem kuchennych eksperymentów. Coraz częściej to właśnie desery przyciągają uwagę, nie tylko smakiem, ale też wyglądem i pomysłem. Marka Diamant doskonale odnajduje się w tym trendzie, proponując recepturę, która łączy efektowną formę z pysznym smakiem. W tartaletkach z duszkami kluczową rolę odgrywa Cukier Drobny Diamant, jego drobne kryształki sprawiają, że masa bezowa nabiera gładkości i połysku, a kruchy spód pozostaje przyjemnie słodki. To propozycja, która pozwala w prosty sposób przygotować deser o niepowtarzalnym charakterze.

SKŁADNIKI:

Na spód:

10 ciasteczek owsianych

70 g Cukru Drobnego Diamant

Na czekoladowy ganache:

6 łyżek roztopionego masła

100 ml śmietanki kremówki

90 g drobno posiekanej, gorzkiej czekolady

Bezowe duchy:

250 g Cukru Drobnego Diamant

3 białka jaj

Do wykonania dekoracji - sos czekoladowy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Rozgrzej piekarnik do 175°C. Zacznij od spodu. Pokrusz ciastka na kawałki, przełóż do miski robota kuchennego, dodaj cukier i miksuj, aż powstanie drobna kruszonka. Dodaj masło i miksuj jeszcze przez chwilę. Wyłóż masę do mini foremek na tarty, przełóż na blachę do pieczenia i piecz przez 20 minut lub do momentu, aż brzegi tartaletek lekko się przyrumienią. Pozostaw do ostygnięcia.

Czas na czekoladowy ganache. Podgrzej śmietanę w małym rondelku na małym ogniu, aż będzie lekko wrzeć. Zdejmij z ognia, dodaj czekoladę i dobrze wymieszaj, aż masa będzie bardzo gładka. Wyłóż na ciasteczkowy spód.

Teraz bezowa masa. Do kąpieli wodnej przygotuj miskę oraz garnek, które będą dopasowane rozmiarowo tak, aby miskę swobodnie umieścić na garnku tak, żeby nie dotykała powierzchni wody. W garnku zagotuj wodę i zmniejsz ogień do minimum. Do miski wsyp cukier i dodaj białka. Postaw miskę nad wodą i ubij trzepaczką, aby połączyć cukier z białkami. Cukier musi się całkowicie rozpuścić, a masa będzie bardzo ciepła. Zdejmij miskę znad garnka i ubijaj pianę z białek za pomocą końcówki miksera elektrycznego. Powinna być ubita na sztywno. Przełóż masę do rękawa cukierniczego, odetnij końcówkę tak, by powstał okrągły otwór, i delikatnie wyciśnij bezę tworząc kształty duszków.

Oczy i usta duszków narysuj czekoladowym sosem i np. wykałaczką. Gotowe zostaw do przestygnięcia.

Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.