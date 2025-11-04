XVII edycja programu „Dobre Działania” rozstrzygnięta

„Dobre Działania” to program zainicjowany przez producenta cukru Diamant w 2021 roku, który od lat wspiera lokalne pomysły mające realny wpływ na życie mieszkańców. Dotychczas granty w wysokości 3 tys. zł otrzymało ponad sześćdziesięciu beneficjentów, zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Nagrodzone inicjatywy obejmują szerokie spektrum aktywności: od działań edukacyjnych i kulturalnych po projekty promujące sport, zdrowy styl życia i więzi międzypokoleniowe. Co roku do programu napływają setki zgłoszeń pokazujących, jak wiele energii i pomysłów tkwi w lokalnych społecznościach.

– Siedemnasta edycja naszej inicjatywy po raz kolejny udowadnia, że projekty realizowane w małych miejscowościach mają ogromną wartość i siłę oddziaływania. Cieszy nas, że możemy wspierać działania, które nie tylko aktywizują mieszkańców, ale też inspirują innych. Ten program jest dowodem na to, że zaangażowanie i współpraca potrafią realnie zmieniać codzienność – mówi Edyta Strużak-Gotowy, Specjalista ds. komunikacji marketingowej i marketingu cyfrowego marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W XVII edycji programu, granty zostaną przeznaczone na:

„Rodzinka na szczycie” – inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich Niezłe Ziółka w Iłowie-Wsi

Przyznane środki umożliwiły organizację pięciodniowego obozu rekreacyjno-profilaktycznego w Szczyrku, skierowanego do rodzin z lokalnej społeczności. Celem przedsięwzięcia jest wspólna aktywizacja mieszkańców poprzez zdobywanie beskidzkich szczytów w ramach długofalowego projektu zakładającego przejście całej Korony Gór Polski. Uczestnicy wzięli udział nie tylko w wędrówkach górskich, lecz także w zajęciach edukacyjnych poświęconych pierwszej pomocy, bezpieczeństwu w ruchu drogowym i odpowiedzialnemu korzystaniu z internetu. Program ma charakter integracyjny, wzmacnia więzi międzypokoleniowe, promuje zdrowy styl życia oraz uczy współdziałania. Inicjatywa łączy wypoczynek z wartościowym przekazem profilaktycznym, zachęcając do aktywności fizycznej i budowania relacji w duchu wspólnoty.

Liga Mistrzów Socca – Kreta 2025” organizowana przez drużynę „FUTs Undersun” Kościan

Grant zostanie przeznaczony na wsparcie udziału zespołu FUTs Undersun Kościan w Lidze Mistrzów Socca 2025 na Krecie - prestiżowych rozgrywkach piłki sześcioosobowej, które gromadzą najlepsze drużyny z całej Europy. Udział w turnieju to dla zawodników nie tylko sportowe wyzwanie, lecz także okazja do reprezentowania Polski i promocji lokalnego środowiska sportowego. Projekt łączy sport z edukacją i działaniami społecznymi. Obejmuje przygotowanie relacji medialnej z wydarzenia oraz organizację warsztatów i spotkań po powrocie, których celem będzie inspirowanie młodzieży do aktywności fizycznej, pracy zespołowej i rozwijania pasji. Celem inicjatywy jest promowanie zdrowego stylu życia, wzmacnianie więzi w społeczności lokalnej i pokazywanie, że zaangażowanie oraz wspólna praca potrafią przekładać się na realne osiągnięcia, zarówno na boisku, jak i poza nim.

„Czujka dymu dla seniora!” - inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawiczu

Dofinansowanie umożliwi realizację programu edukacyjno-prewencyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego w miejscowościach Załęcze i Masłowo. Projekt jest częścią ogólnopolskiej akcji „Czujka dymu pod każdą strzechą”, realizowanej w ramach strategii Związku OSP RP „Florian 2050” oraz europejskiej kampanii „Smoke Alarms Save Lives”. W ramach inicjatywy zaplanowano cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców, podczas których omawiane będą zasady działania czujek dymu, zasady prewencji pożarowej oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy. Seniorzy, którzy zakwalifikują się na podstawie domowego testu bezpieczeństwa, otrzymają od jednostki czujki dymu wraz z instruktażem ich obsługi. Działania OSP Rawicz mają zwiększyć świadomość zagrożeń pożarowych i poprawić poziom bezpieczeństwa wśród najstarszych mieszkańców wsi. Projekt podkreśla rolę edukacji i profilaktyki jako skutecznych narzędzi ochrony życia i zdrowia osób starszych.

„Książka krąży po Solcu - dzielimy się, czytamy, łączymy” - inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu

Wsparcie finansowe pozwoli na stworzenie punktu książkodzielenia - ogólnodostępnej szafki z książkami, która stanie przed świetlicą, w centrum wsi. Lokalizacja przy głównej drodze i przystanku autobusowym zapewni łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom, od dzieci po seniorów. Drewniana, zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi szafa będzie nie tylko praktycznym miejscem wymiany książek, ale również estetycznym elementem przestrzeni publicznej. Zasada działania punktu będzie prosta: każdy będzie mógł zabrać książkę do domu i zostawić w zamian inną. W inicjatywę włączą się dzieci i młodzież, przygotowując plakaty promujące akcję oraz własnoręcznie wykonane zakładki do książek. Członkinie KGW zadbają o utrzymanie porządku, rotację tytułów i zachęcanie mieszkańców do udziału w projekcie. Pomysł łączy kulturę z integracją społeczną, tworzy przestrzeń do spotkań, rozmów i wymiany myśli. Książkodzielnia stanie się symbolem współpracy, lokalnej aktywności i dzielenia się tym, co wartościowe.

***

Program Dobre Działania Diamant to cykliczny konkurs grantowy, który od 2021 przyznaje nagrody w formie vouchera o wartości 3000 zł. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu, a także wspierał jego rozwój. Więcej na stronie konkursu www.dobredzialania.pl.

Diamant nagrodził dotychczas 65 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków i osób prywatnych działających na rzecz integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem, jednak często obok siebie, marka realizuje projekt mający na celu rozwój lokalnych inicjatyw i tradycji regionu – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant.

***