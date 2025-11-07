Świętuj Dzień Jeża z WSP „Społem”

Choć jesienią jeże rozpoczynają przygotowania do zimowego snu, warto pamiętać o ich obecności w naszym najbliższym otoczeniu. Pozostawianie liści pod krzewami, unikanie dmuchaw czy zabezpieczenie ogrodowych oczek wodnych to proste działania, które ułatwiają im przetrwanie chłodniejszych miesięcy. Dzień Jeża to dobry moment, aby o tym opowiedzieć dzieciom i zachęcić je do troski o przyrodę.

Domowa impreza z tej okazji może być atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu z najmłodszymi. Oprócz przygotowania potraw w kształcie jeży można zaplanować tematyczne dekoracje, krótkie gry czy wspólne opowiadanie historii o mieszkańcach ogrodów. Takie aktywności pomagają budować świadomość przyrodniczą, a jednocześnie dają dużo radości.

WSP „Społem” proponuje trzy proste przekąski, które łatwo przygotować z dziećmi. Wykorzystanie dobrze znanych produktów - Majonezu Kieleckiego i Musztardy Kieleckiej sprawi, że dania będą nie tylko pomysłowe, ale i smaczne.

Jeż z pasty jajecznej

Składniki:

• 5 jajek ugotowanych na twardo

• 2 łyżki Majonezu Kieleckiego

• 1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej Delikatesowej

• szczypiorek lub paluszki słone na „kolce”

• oliwki lub kukurydza na oczy i nosek

• sól, pieprz

Przygotowanie:

Jajka posiekaj i wymieszaj z Majonezem Kieleckim oraz Musztardą Kielecką. Dopraw do smaku. Na talerzu uformuj kształt jeża, następnie dodaj „kolce” ze szczypiorku lub paluszków oraz oczy i nos z warzyw.

Jeżyk z jajek faszerowanych

Składniki:

• 6 jajek ugotowanych na twardo

• 2 łyżki Majonezu Kieleckiego

• 1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej sarepskiej

• pestki słonecznika lub drobno pokrojona rzodkiewka jako „kolce”

• ziarenka pieprzu na oczy

• sól do smaku

Przygotowanie:

Jajka przekrój na pół. Żółtka połącz z Majonezem Kieleckim i Musztardą Kielecką. Farsz przełóż do białek i udekoruj je „kolcami”. Ustawione obok siebie stworzą sylwetkę jeża.

Jeżyki ziemniaczane

Składniki:

12 małych ugotowanych ziemniaczków

szczypiorek lub starty ser jako „kolce”

groszek, kukurydza lub oliwki na oczy

3 łyżki Majonezu Kieleckiego

Przygotowanie:

Ziemniaczki ułóż na półmisku, lekko posmaruj Majonezem Kieleckim i udekoruj „kolcami” ze szczypiorku lub sera. Dodaj oczy z warzyw. To szybka przekąska, którą można przygotować wspólnie z dziećmi.

Produkty WSP „Społem” od wielu lat towarzyszą codziennym posiłkom i wyjątkowym momentom, również tym, które łączą zabawę z nauką. Dzień Jeża to dobry pretekst, by pokazać dzieciom, jak niewielkie działania pomagają przyrodzie, oraz by zaprosić je do wspólnego gotowania.

Ze szczegółową ofertą WSP „Społem” można zapoznać się na stronie: www.wspspolem.com.pl/produkty