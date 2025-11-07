Świętuj Dzień Jeża z WSP „Społem”

Choć jesienią jeże rozpoczynają przygotowania do zimowego snu, warto pamiętać o ich obecności w naszym najbliższym otoczeniu. Pozostawianie liści pod krzewami, unikanie dmuchaw czy zabezpieczenie ogrodowych oczek wodnych to proste działania, które ułatwiają im przetrwanie chłodniejszych miesięcy. Dzień Jeża to dobry moment, aby o tym opowiedzieć dzieciom i zachęcić je do troski o przyrodę.
Domowa impreza z tej okazji może być atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu z najmłodszymi. Oprócz przygotowania potraw w kształcie jeży można zaplanować tematyczne dekoracje, krótkie gry czy wspólne opowiadanie historii o mieszkańcach ogrodów. Takie aktywności pomagają budować świadomość przyrodniczą, a jednocześnie dają dużo radości.
WSP „Społem” proponuje trzy proste przekąski, które łatwo przygotować z dziećmi. Wykorzystanie dobrze znanych produktów - Majonezu Kieleckiego i Musztardy Kieleckiej sprawi, że dania będą nie tylko pomysłowe, ale i smaczne.
Jeż z pasty jajecznej
Składniki:
• 5 jajek ugotowanych na twardo
• 2 łyżki Majonezu Kieleckiego
• 1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej Delikatesowej
• szczypiorek lub paluszki słone na „kolce”
• oliwki lub kukurydza na oczy i nosek
• sól, pieprz
Przygotowanie:
Jajka posiekaj i wymieszaj z Majonezem Kieleckim oraz Musztardą Kielecką. Dopraw do smaku. Na talerzu uformuj kształt jeża, następnie dodaj „kolce” ze szczypiorku lub paluszków oraz oczy i nos z warzyw.
Jeżyk z jajek faszerowanych
Składniki:
• 6 jajek ugotowanych na twardo
• 2 łyżki Majonezu Kieleckiego
• 1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej sarepskiej
• pestki słonecznika lub drobno pokrojona rzodkiewka jako „kolce”
• ziarenka pieprzu na oczy
• sól do smaku
Przygotowanie:
Jajka przekrój na pół. Żółtka połącz z Majonezem Kieleckim i Musztardą Kielecką. Farsz przełóż do białek i udekoruj je „kolcami”. Ustawione obok siebie stworzą sylwetkę jeża.
Jeżyki ziemniaczane
Składniki:
- 12 małych ugotowanych ziemniaczków
- szczypiorek lub starty ser jako „kolce”
- groszek, kukurydza lub oliwki na oczy
- 3 łyżki Majonezu Kieleckiego
Przygotowanie:
Ziemniaczki ułóż na półmisku, lekko posmaruj Majonezem Kieleckim i udekoruj „kolcami” ze szczypiorku lub sera. Dodaj oczy z warzyw. To szybka przekąska, którą można przygotować wspólnie z dziećmi.
Produkty WSP „Społem” od wielu lat towarzyszą codziennym posiłkom i wyjątkowym momentom, również tym, które łączą zabawę z nauką. Dzień Jeża to dobry pretekst, by pokazać dzieciom, jak niewielkie działania pomagają przyrodzie, oraz by zaprosić je do wspólnego gotowania.
