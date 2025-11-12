Anna Kochanowska dołączyła do działu kreacji w Soul & Mind

Anna Kochanowska wnosi do agencji doświadczenie zdobyte w strukturach The Humans, Tolino, MADE IN PR oraz IBIMS. Pracowała dla marek Bourjois Paris, Gordon’s, Maxi Zoo, Diageo Bar Academy, Wiener, a także przy kampaniach branżowych KRD-IG. Ma doświadczenie w pracy z podmiotami z branż beauty, deweloperskiej, medycznej, politycznej i spożywczej.

W Soul & Mind będzie współtworzyć strategie contentowe, dbać o spójny tone of voice marek i rozwijać warstwę narracyjną projektów. Jak podkreśla, storytelling jest dla niej szczególnie istotny, traktuje go jako narzędzie budowania emocjonalnej relacji z odbiorcą.

– Anna ma wyjątkowe wyczucie języka i doskonale rozumie, jak tworzyć angażującą komunikację, która wspiera strategię marki. Jej doświadczenie w łączeniu copywritingu z social mediami to cenne wzmocnienie dla naszego zespołu – mówi Maciej Zaremba, CEO Soul & Mind Brand Design.