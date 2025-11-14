Gulasz na jesienne dni

Jesienny posiłek nie wymaga wielu składników ani długiego przebywania w kuchni. Wystarczy kilka produktów i solidny garnek, by stworzyć gulasz pełen aromatu i głębi. Dodatek Ćwikły z chrzanem nada potrawie lekko słodki ton, a Chrzan Luksusowy wniesie pikantną nutę, która ożywi całość.

Rozgrzewający gulasz wołowy z chrzanem i pieczonymi burakami

Składniki:

500 g wołowiny (najlepiej łopatka)

2 średnie buraki

1 marchewka

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki Ćwikły z chrzanem WSP „Społem”

1 łyżka Chrzanu Luksusowego WSP „Społem”

1 szklanka bulionu warzywnego lub mięsnego

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka majeranku

olej do smażenia

sól, pieprz

Przygotowanie:

Mięso pokroić w kostkę, oprószyć przyprawami i obsmażyć na rozgrzanym oleju. Dodać cebulę oraz czosnek, smażyć do zeszklenia. Marchew i buraki pokroić w mniejsze kawałki, przełożyć do garnka z mięsem. Wlać bulion, dodać koncentrat pomidorowy i majeranek. Dusić pod przykryciem około 1,5 godziny, aż mięso stanie się miękkie. Pod koniec połączyć z Ćwikłą z chrzanem i Chrzanem Luksusowym. Podawać z kaszą gryczaną lub ziemniaczanym purée.

Gulasz najlepiej smakuje po kilku godzinach, gdy składniki się przegryzą, a sos nabierze głębszego koloru. To danie, które warto przygotować także z wyprzedzeniem, po odgrzaniu zachowuje intensywny aromat i równie dobrze komponuje się z kluskami śląskimi, pieczonymi warzywami lub świeżym chlebem.

Więcej informacji o tych i innych produktach WSP „Społem” znajdziesz na stronie: https://www.wspspolem.com.pl/