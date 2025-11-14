Gulasz na jesienne dni
Gdy temperatura spada, częściej wybieramy potrawy, które nie tylko sycą, ale też rozgrzewają i poprawiają nastrój. Takie, które mają głęboki smak, aromat przypraw i są proste do przygotowania. Ćwikła z chrzanem i Chrzan Luksusowy od WSP „Społem” doskonale wpisują się w ten klimat. Te dodatki podkreślają charakter dań mięsnych oraz warzywnych, wprowadzając do kuchni nutę tradycji w nowoczesnym wydaniu.
2025-11-14, 12:13

Jesienny posiłek nie wymaga wielu składników ani długiego przebywania w kuchni. Wystarczy kilka produktów i solidny garnek, by stworzyć gulasz pełen aromatu i głębi. Dodatek Ćwikły z chrzanem nada potrawie lekko słodki ton, a Chrzan Luksusowy wniesie pikantną nutę, która ożywi całość.

Rozgrzewający gulasz wołowy z chrzanem i pieczonymi burakami

Składniki:
500 g wołowiny (najlepiej łopatka)
2 średnie buraki
1 marchewka
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 łyżki Ćwikły z chrzanem WSP „Społem”
1 łyżka Chrzanu Luksusowego WSP „Społem”
1 szklanka bulionu warzywnego lub mięsnego
1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 łyżeczka majeranku
olej do smażenia
sól, pieprz

Przygotowanie:
Mięso pokroić w kostkę, oprószyć przyprawami i obsmażyć na rozgrzanym oleju. Dodać cebulę oraz czosnek, smażyć do zeszklenia. Marchew i buraki pokroić w mniejsze kawałki, przełożyć do garnka z mięsem. Wlać bulion, dodać koncentrat pomidorowy i majeranek. Dusić pod przykryciem około 1,5 godziny, aż mięso stanie się miękkie. Pod koniec połączyć z Ćwikłą z chrzanem i Chrzanem Luksusowym. Podawać z kaszą gryczaną lub ziemniaczanym purée.

Gulasz najlepiej smakuje po kilku godzinach, gdy składniki się przegryzą, a sos nabierze głębszego koloru. To danie, które warto przygotować także z wyprzedzeniem, po odgrzaniu zachowuje intensywny aromat i równie dobrze komponuje się z kluskami śląskimi, pieczonymi warzywami lub świeżym chlebem.

Więcej informacji o tych i innych produktach WSP „Społem” znajdziesz na stronie: https://www.wspspolem.com.pl/

 

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.