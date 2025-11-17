Gruszka Sticky Rice
Jesień sprzyja deserom podawanym na ciepło, które wykorzystują dojrzałe owoce i tworzą wyraziste połączenia smaków. Coraz częściej w takich propozycjach pojawiają się inspiracje zaczerpnięte z kuchni azjatyckiej, w której ryż o delikatnej strukturze łączy się ze słodkimi dodatkami. Gruszka Sticky Rice wpisuje się w ten kierunek, pozostając jednocześnie prostym domowym deserem opartym na łatwo dostępnych składnikach.
2025-11-17, 15:03

W tym przepisie kleisty, jaśminowy ryż podawany jest z gruszkami przygotowanymi z dodatkiem mleczka kokosowego i przypraw. Ważnym elementem receptury jest Cukier Trzcinowy Diamant, jego subtelna nuta melasy podkreśla smak owoców, nadając całości lekką słodycz. To nieskomplikowane, a efektowne danie, które zabierze nas w kulinarną podróż.

SKŁADNIKI:      

Ryż:
100 g ryżu jaśminowego
150 ml mleka kokosowego
2 łyżki Cukru Trzcinowego Diamant

Gruszki:
1 duża dojrzała gruszka
1 łyżka Cukru Trzcinowego Diamant
1 łyżka masła
½ łyżeczki cynamonu
kilka kropli soku z cytryny

Dodatki:
prażony sezam, wiórki kokosowe
parę listków mięty
odrobina mleka kokosowego do polania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wydłużając czas o 3 minuty. W rondelku podgrzej mleko kokosowe z Cukrem Trzcinowym Diamant. Wymieszaj gorący ryż z mlekiem kokosowym, pozostawiając odrobinę do polania na końcu. Przykryj i odstaw na 10–15 minut, aby wchłonął mleczko.

Pokrój gruszkę w cienkie plastry. Na patelni rozgrzej masło, dodaj cukier trzcinowy, cynamon i kilka kropli soku z cytryny. Pozwól mieszance lekko się skarmelizować, wrzuć gruszki i smaż 2–3 minuty, aż zmiękną i zyskają złoty odcień.

Na talerzu ułóż porcję kleistego ryżu i połóż ciepłe karmelizowane gruszki. Polej resztą mleka kokosowego. Posyp prażonym sezamem i wiórkami kokosowymi, udekoruj listkiem mięty.

Gruszka Sticky Rice to deser, który dobrze uzupełnia menu inspirowane kuchniami Azji Południowo-Wschodniej. Sprawdzi się jako łagodniejsze zakończenie kolacji opartej na pikantnych lub aromatycznych daniach, tworząc spójny finał takiej kompozycji.

Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.