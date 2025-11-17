W tym przepisie kleisty, jaśminowy ryż podawany jest z gruszkami przygotowanymi z dodatkiem mleczka kokosowego i przypraw. Ważnym elementem receptury jest Cukier Trzcinowy Diamant, jego subtelna nuta melasy podkreśla smak owoców, nadając całości lekką słodycz. To nieskomplikowane, a efektowne danie, które zabierze nas w kulinarną podróż.

SKŁADNIKI:

Ryż:

100 g ryżu jaśminowego

150 ml mleka kokosowego

2 łyżki Cukru Trzcinowego Diamant

Gruszki:

1 duża dojrzała gruszka

1 łyżka Cukru Trzcinowego Diamant

1 łyżka masła

½ łyżeczki cynamonu

kilka kropli soku z cytryny

Dodatki:

prażony sezam, wiórki kokosowe

parę listków mięty

odrobina mleka kokosowego do polania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wydłużając czas o 3 minuty. W rondelku podgrzej mleko kokosowe z Cukrem Trzcinowym Diamant. Wymieszaj gorący ryż z mlekiem kokosowym, pozostawiając odrobinę do polania na końcu. Przykryj i odstaw na 10–15 minut, aby wchłonął mleczko.

Pokrój gruszkę w cienkie plastry. Na patelni rozgrzej masło, dodaj cukier trzcinowy, cynamon i kilka kropli soku z cytryny. Pozwól mieszance lekko się skarmelizować, wrzuć gruszki i smaż 2–3 minuty, aż zmiękną i zyskają złoty odcień.

Na talerzu ułóż porcję kleistego ryżu i połóż ciepłe karmelizowane gruszki. Polej resztą mleka kokosowego. Posyp prażonym sezamem i wiórkami kokosowymi, udekoruj listkiem mięty.

Gruszka Sticky Rice to deser, który dobrze uzupełnia menu inspirowane kuchniami Azji Południowo-Wschodniej. Sprawdzi się jako łagodniejsze zakończenie kolacji opartej na pikantnych lub aromatycznych daniach, tworząc spójny finał takiej kompozycji.

Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.