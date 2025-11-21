Halloweenowa edycja Monster Munch - „Pomiduszki”
Lorenz wprowadził do sprzedaży sezonową odsłonę Monster Munch pod nazwą „Pomiduszki”. Limitowana edycja została przygotowana z myślą o okresie Halloween i łączy rozpoznawalny smak z charakterystyczną oprawą wizualną. Koncept kreatywny, naming, a przede wszystkim projekt opakowań opracowała agencja Soul and Mind.
To kolejna realizacja przygotowana przez agencję dla firmy Lorenz, właściciela marki Monster Munch. Tym razem centralnym założeniem było stworzenie spójnego pomysłu, łączącego charakter marki z sezonowym klimatem. Kultowy Duszek został przekształcony w Pomiduszka, co wyznaczyło kierunek całej koncepcji. Na tej podstawie powstała nazwa, wykorzystująca grę słów i podkreślająca lekki, humorystyczny ton edycji. Uzupełnia ją typografia utrzymana w estetyce Halloween, zaprojektowana tak, aby budowała atmosferę przy zachowaniu pełnej czytelności.

Pracując nad opakowaniami, zespół Soul and Mind skupił się na jasnym komunikowaniu okazji oraz wariantu smakowego, jednocześnie dbając o zachowanie elementów identyfikacji charakterystycznych dla Monster Munch. Projekt został przygotowany tak, aby wyróżniał się na półce i jednoznacznie wskazywał na limitowany charakter propozycji.

