Halloweenowa edycja Monster Munch - „Pomiduszki”

To kolejna realizacja przygotowana przez agencję dla firmy Lorenz, właściciela marki Monster Munch. Tym razem centralnym założeniem było stworzenie spójnego pomysłu, łączącego charakter marki z sezonowym klimatem. Kultowy Duszek został przekształcony w Pomiduszka, co wyznaczyło kierunek całej koncepcji. Na tej podstawie powstała nazwa, wykorzystująca grę słów i podkreślająca lekki, humorystyczny ton edycji. Uzupełnia ją typografia utrzymana w estetyce Halloween, zaprojektowana tak, aby budowała atmosferę przy zachowaniu pełnej czytelności.

Pracując nad opakowaniami, zespół Soul and Mind skupił się na jasnym komunikowaniu okazji oraz wariantu smakowego, jednocześnie dbając o zachowanie elementów identyfikacji charakterystycznych dla Monster Munch. Projekt został przygotowany tak, aby wyróżniał się na półce i jednoznacznie wskazywał na limitowany charakter propozycji.