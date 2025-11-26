Jesienny comfort food prosto z patelni

To produkt, który wyróżnia się na tle innych, słonych propozycji tym, że zjemy go na ciepło, tuż po usmażeniu. Wystarczy duża miska, sól, papryka lub kakao i możemy wygodnie usiąść przed telewizorem i przyjemnie spędzić wieczór.

Gdy planujemy bardziej uroczyste popołudnie, Snack Przysmak Świętokrzyski może stać się częścią większego zestawu. W zależności od motywu imprezy, np. hiszpańskiego, włoskiego czy innego, da się dobrać do niego akcenty smakowe przygotowane na bazie produktów WSP „Społem”. W wersji włoskiej sprawdzi się dip z Majonezu Kieleckiego, Musztardy Kieleckiej i suszonych ziół, zaś gdy chcemy przenieść się do słonecznej Hiszpanii, idealny będzie bardziej wyrazisty akcent np. Majonez Kielecki z papryką chipotle. Natomiast motyw meksykański dobrze uzupełni pikantna kompozycja Ketchupu Kieleckiego chipotle, nadająca całości intensywniejszego charakteru.

Podczas seansu filmowego świetnie sprawdzą się gotowe sosy WSP „Społem”, np. Sos Kielecki prażona cebulka lub Sos Kielecki amerykański, podane w małych miseczkach. Przy grach planszowych praktyczny będzie zestaw kilku dipów o zróżnicowanej intensywności, od łagodniejszego połączenia jogurtu greckiego, Majonezu Kieleckiego z Musztardą Kielecką po ostrzejszą kompozycję z Chrzanem Luksusowym, dzięki czemu każdy uczestnik spotkania dobierze odpowiadający mu wariant.

Ponieważ takie wieczory często się przeciągają, warto przygotować trochę więcej Przysmaku Świętokrzyskiego, bo w dobrym towarzystwie Snack smakuje dwa razy lepiej i znika błyskawicznie.

Więcej o produktach WSP „Społem”: www.wspspolem.com.pl