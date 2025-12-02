Kampania Majonezu Kieleckiego – szeroka komunikacja i wsparcie sprzedaży

W ramach kampanii emitowane będą billboardy sponsorskie przy popularnych programach w TVN oraz w grupach stacji TVP i Polsat. Równolegle w serwisie YouTube pojawi się spot reklamowy, który zwiększy widoczność marki wśród użytkowników Internetu. Zaplanowano także działania promocyjne na serwisach należących do grupy Onet i Wirtualnej Polski oraz współpracę z dziewiętnastoma influencerami, którzy będą prezentować produkt w dedykowanych materiałach. Aktywności uzupełnią działania w kanałach social media Majonezu Kieleckiego.

Akcja promocyjna obejmie również emisję komunikatów sponsorskich w radiu. Dodatkowe wsparcie zapewnią publikacje w prasie kobiecej i branżowej, skierowanej do sektora handlowego.

Działania reklamowe zostaną wzmocnione poprzez materiały POS w sklepach, które zwiększą widoczność Majonezu Kieleckiego na półkach. Zintegrowana kampania w mediach oraz w punktach sprzedaży ma na celu wsparcie sprzedaży i umocnienie pozycji marki w okresie przedświątecznych zakupów.

Więcej informacji o aktywnościach WSP „Społem” oraz aktualnej ofercie produktowej spółdzielni można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl