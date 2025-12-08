Świąteczne ciasto owocowe

To deser o wyrazistym charakterze, opartym na połączeniu suszonych owoców, mocnej herbaty, cytrusów i przypraw. Użyty w tym przepisie Cukier Drobny Diamant nadaje masie odpowiednią słodycz i miękkość. Ten subtelny dodatek działa jak „magiczny składnik”, łączy poszczególne elementy i pozwala uzyskać pełny smak.

Ciasto dobrze sprawdzi się jako element świątecznego menu, dla tych, którzy chcą przygotować coś innego niż klasyczny, korzenny piernik. Jego przygotowanie nie wymaga skomplikowanych technik, a efekt końcowy zachwyca intensywnością bakalii i owocowo-przyprawowym aromatem.

SKŁADNIKI:

Owocowa baza:

1 kg suszonych owoców (dowolna mieszanka np. rodzynki, żurawina, daktyle, figi, morele, śliwki)

150 ml mocno zaparzonej herbaty

2 pomarańcze - skórka i sok

2 cytryny – skórka i sok

Ciasto:

250 g zmiękczonego masła

250 g Cukru Drobnego Diamant

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

4 jajka

200 g mąki pszennej

2 łyżeczki mieszanki przypraw (cynamon, gałka muszkatołowa, goździki)

100 g posiekanych orzechów (laskowe i włoskie)

Syrop do podlewania:

100 ml mocno zaparzonej herbaty (ostudzonej)

50 g Cukru Drobnego Diamant

szczypta mieszanki przypraw (lub 1 goździk i kawałek cynamonu)

1 łyżeczka soku z pomarańczy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Wrzuć wybraną mieszankę suszonych owoców do dużej miski, dodaj zaparzoną herbatę, skórkę z cytrusów ii sok. Dobrze wymieszaj, przykryj i zostaw na noc (lub na dłużej) do namoczenia.

Przygotuj się do wypieku. Rozgrzej piekarnik do 160∘C z termoobiegiem. Posmaruj masłem i wyłóż podwójną warstwą papieru do pieczenia głęboką formę do ciasta – okrągłą o średnicy 22-25 cm tak, aby papier wystawał około 2,5 cm ponad górną krawędź formy.

Przygotuj ciasto. Ubij masło, cukier i wanilię na kremową konsystencję, a następnie dodaj po jednym jajku. Dodaj mąkę, mieszankę przypraw, namoczone suszone owoce i płyn z miski, a także posiekane orzechy. Wymieszaj wszystko razem, a następnie przełóż do formy. Zrób niewielkie wgłębienie w środku ciasta.

Piecz ciasto przez 1,5 godziny, a potem zmniejsz temperaturę piekarnika do 140∘C z termoobiegiem, przykryj luźno wierzch ciasta podwójną warstwą folii lub papieru do pieczenia i piecz przez kolejne 2,5 −3 godziny lub do momentu, aż wykałaczka wbita w samo dno będzie czysta. Ostudź w formie, a gdy będzie zimne, wyjmij z formy i zawiń w papier do pieczenia lub pergamin, a następnie w duży arkusz folii aluminiowej. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu.

Przygotuj syrop świąteczny do "podlewania" ciasta. W rondelku wymieszaj wszystkie składniki i podgrzewaj na małym ogniu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Zdejmij z ognia i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

Nasącz ciasto kilka razy w tygodniowych odstępach. Otwórz osłonę ciasta, nakłuj je w kilku miejscach wykałaczkami i podlej niewielką ilością syropu, by wniknął w głąb, dodał ciastu wilgotności i dodał mu wyjątkowej, świątecznej nuty. Na koniec możesz dodać polewę lukrową lub posypać cukrem pudrem. Świetnie smakuje samo lub w towarzystwie serów. Możesz także przesmażyć plaster na maśle i podać na śniadanie z bitą śmietaną i owocami.

Więcej inspiracji z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.