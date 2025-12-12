Agencja Soul & Mind zrealizowała kampanię digital „Kręci mnie chrupanie” dla marki Bublini

Punktem wyjścia było określenie kluczowych wyróżników Bublini: czystego składu, formatu sprzyjającego dzieleniu się oraz charakterystycznego, okrągłego kształtu. Na tej podstawie Soul and Mind opracowała strategię, w której każdy wariant smakowy (klasyczny, z sezamem i z makiem) skierowany był do innej grupy docelowej i otrzymał własną narrację. Takie podejście pozwoliło na precyzyjne targetowanie i lepsze dopasowanie komunikacji do odbiorców.

Hasło „Kręci mnie chrupanie” stało się osią kreatywną kampanii, podkreślając kształt Bublini i lekki charakter marki. Agencja przygotowała animacje, kreacje statyczne, formaty wideo oraz landing page. Soul & Mind realizowała kompleksową obsługę digital, w tym kampanie w kanałach Meta z precyzyjnym geotargetowaniem oraz prowadziła bieżącą optymalizację żeby zapewnić maksymalną efektywność budżetu Ponadto koordynowała również współprace influencerskie, dobierając twórców zgodnie z profilem poszczególnych grup odbiorców i założeniami marki.

Obie odsłony kampanii znacząco przekroczyły zakładane wskaźniki efektywności. Koszt dotarcia okazał się trzykrotnie niższy od planowanego, przy jednoczesnym ponad dwukrotnym wzroście liczby wyświetleń i trzykrotnie wyższym poziomie zaangażowania użytkowników.