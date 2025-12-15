Wigilijne dania w nowej odsłonie? Majonez Kielecki podpowiada, jak nadać klasyce wyjątkowy smak
Grudzień to czas, w którym powracają rodzinne zwyczaje i dobrze znane receptury. W wielu domach jednym z pierwszych produktów kupowanych z myślą o świątecznym menu jest Majonez Kielecki – składnik obecny na polskich stołach od 1959 roku. Kojarzony z tradycją i smakiem, które towarzyszą potrawom pojawiającym się w tym okresie roku.
2025-12-15, 09:28

Kielecki znajduje zastosowanie w farszach, pastach, śledziach i wielu potrawach przygotowywanych według rodzinnych receptur. Łączy dania od dawna serwowane na bożonarodzeniowych stołach, z tymi, które pojawiły się na nich w późniejszych latach. W efekcie stał się składnikiem bez którego nie wyobrażamy sobie Świąt.

Choć najczęściej kojarzony jest z klasyczną sałatką jarzynową, Majonez Kielecki dobrze sprawdza się również w mniej typowych propozycjach. Jedną z nich jest danie, które w wigilijnym menu stanowi alternatywę dla tradycyjnych przystawek, czyli pieczone buraczki z pastą z wędzonej makreli i majonezem. Delikatną słodycz buraków idealnie współgra z kremową pastą rybną. To przekąska, która wpisuje się w świąteczny charakter, a jednocześnie wprowadza lekko odmienny akcent smakowy.

Składniki:

  • 3 średnie buraki
  • 150 g wędzonej makreli (bez skóry i ości)
  • 2 łyżki Majonezu Kieleckiego
  • 1 łyżeczka chrzanu
  • 1 łyżeczka soku z cytryny
  • drobno posiekany koperek
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

Buraki upiecz w folii w 190°C do miękkości, następnie ostudź i pokrój w grube plastry lub łódeczki. Makrelę rozdrobnij widelcem i połącz z majonezem, chrzanem, sokiem z cytryny oraz koperkiem. Dopraw do smaku. Na kawałki buraków nałóż niewielką porcję pasty. Podawaj jako chłodną przystawkę wigilijną lub dodatek do świątecznego menu.

W wielu domach po niektóre produkty sięga się z przyzwyczajenia, ale także z przekonania, że nadają potrawom oczekiwany smak. Majonez Kielecki od lat pełni taką rolę, towarzysząc zarówno dobrze znanym recepturom, jak i poszukiwaniom kulinarnym. Dzięki temu pozostaje stałym elementem przygotowań, który łączy tradycję z nowoczesnością.

 Więcej informacji o produktach WSP „Społem" oraz aktualnej ofercie produktowej spółdzielni można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl

