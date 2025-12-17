Słodko-słony sernik

Jedną z takich propozycji jest sernik oparty na wyraźnym kontraście – chrupiącym lekko słonym spodzie i aksamitnej, słodkiej masie, której delikatność zapewnia Cukier Drobny DIAMANT. To ciasto jest nie tylko smaczne, ale i efektowne, co sprawia, że będzie ozdobą wigilijnego stołu. To właśnie po takie pyszności sięga się wtedy, gdy po kolacji rozmowy naturalnie się przeciągają i nikt nie myśli jeszcze o kończeniu spotkania.

SKŁADNIKI:

Spód:

120 g solonych krakersów

2 łyżeczki Cukru Drobnego Diamant

60 g roztopionego masła

Masa serowa:

600 g twarogu sernikowego

100 g serka śmietankowego, zmiękczonego

50 g jogurtu naturalnego

110 g Cukru Białego DIAMANT

3 jajka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka skrobi ziemniaczanej

Polewa:

90 g gorzkiej czekolady

2 łyżeczki masła

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Krakersy i Cukier Drobny DIAMANT zmiel w malakserze na proszek. Wymieszaj dokładnie z roztopionym masłem. Tortownicę (20 cm) wyłóż papierem do pieczenia i przełóż masę – dokładnie wyrównaj i dociśnij. Włóż do lodówki na 20 minut.

Piekarnik rozgrzej do 150∘C. Na dnie piekarnika postaw naczynie żaroodporne z wodą, aby wytworzyć parę. W misce połącz zmiękczony serek śmietankowy, twaróg i jogurt naturalny. Miksuj na średnich obrotach tylko do połączenia. Dodaj Cukier Biały DIAMANT, ekstrakt waniliowy oraz skrobię ziemniaczaną. Miksuj krótko.

Wbijaj po jednym jajku, miksując tylko do momentu, aż żółtko zniknie. Nie napowietrzaj masy zbyt długo. Masę serową wylej na schłodzony spód.

Piecz przez 70–80 minut w temperaturze 150∘C. Studzenie (Kluczowe!): Po upieczeniu wyłącz piekarnik i zostaw sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na 1 godzinę. Wyjmij, ostudź całkowicie w temperaturze pokojowej, a następnie wstaw do lodówki na minimum 4 godziny(najlepiej na noc).

Rozpuść w kąpieli wodnej (lub mikrofalówce) czekoladę z masłem i polej całkowicie ostudzony i schłodzony sernik. Udekoruj.

