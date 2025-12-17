Słodko-słony sernik
Święta to czas, kiedy przy stole spotykają się domownicy i goście, a słodkie wypieki stają się naturalnym dopełnieniem wspólnych chwil. Obok tradycyjnych makowców i pierników coraz częściej pojawiają się desery, które wnoszą do bożonarodzeniowego menu nowe smaki, nie tracąc przy tym odświętnego charakteru.
2025-12-17, 08:55

Jedną z takich propozycji jest sernik oparty na wyraźnym kontraście – chrupiącym lekko słonym spodzie i aksamitnej, słodkiej masie, której delikatność zapewnia Cukier Drobny DIAMANT. To ciasto jest nie tylko smaczne, ale i efektowne, co sprawia, że będzie ozdobą wigilijnego stołu. To właśnie po takie pyszności sięga się wtedy, gdy po kolacji rozmowy naturalnie się przeciągają i nikt nie myśli jeszcze o kończeniu spotkania.

SKŁADNIKI:      

Spód:
120 g solonych krakersów
2 łyżeczki Cukru Drobnego Diamant
60 g roztopionego masła  

Masa serowa:
600 g twarogu sernikowego
100 g serka śmietankowego, zmiękczonego
50 g jogurtu naturalnego
110 g Cukru Białego DIAMANT
3 jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
1 łyżka skrobi ziemniaczanej  

Polewa:
90 g gorzkiej czekolady
2 łyżeczki masła

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Krakersy i Cukier Drobny DIAMANT zmiel w malakserze na proszek. Wymieszaj dokładnie z roztopionym masłem. Tortownicę (20 cm) wyłóż papierem do pieczenia i przełóż masę – dokładnie wyrównaj i dociśnij. Włóż do lodówki na 20 minut.

Piekarnik rozgrzej do 150∘C. Na dnie piekarnika postaw naczynie żaroodporne z wodą, aby wytworzyć parę. W misce połącz zmiękczony serek śmietankowy, twaróg i jogurt naturalny. Miksuj na średnich obrotach tylko do połączenia. Dodaj Cukier Biały DIAMANT, ekstrakt waniliowy oraz skrobię ziemniaczaną. Miksuj krótko.
Wbijaj po jednym jajku, miksując tylko do momentu, aż żółtko zniknie. Nie napowietrzaj masy zbyt długo. Masę serową wylej na schłodzony spód.

Piecz przez 70–80 minut w temperaturze 150∘C. Studzenie (Kluczowe!): Po upieczeniu wyłącz piekarnik i zostaw sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na 1 godzinę. Wyjmij, ostudź całkowicie w temperaturze pokojowej, a następnie wstaw do lodówki na minimum 4 godziny(najlepiej na noc).

Rozpuść w kąpieli wodnej (lub mikrofalówce) czekoladę z masłem i polej całkowicie ostudzony i schłodzony sernik. Udekoruj.

Więcej inspiracji z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.