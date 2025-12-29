Prosty pomysł na sylwestrową przekąskę
Ostatni dzień roku często spędzamy w domu, w gronie bliskich. Takie spotkania mają zazwyczaj luźny charakter, bez formalnego planu, z rozmowami, muzyką i dobrym jedzeniem. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się propozycje, które są nieskomplikowane w przygotowaniu, a jednocześnie dobrze prezentują się na stole. Wyjątkowego charakteru potrawom dodadzą produkty od WSP „Społem”.
Musztarda Kielecka delikatesowa oraz Sos Kielecki prażona cebulka WSP „Społem” idealnie pasują do imprezowego menu. Podkreślają smak dań i nadają im wyrazistości. Mogą być serwowane jako dodatki do potraw lub stanowić bazę prostych, zimnych przekąsek, takich jak kremowa pasta na bazie serów dojrzewających, którą można podać z pieczywem lub krakersami.

Składniki:

  • 150 g sera typu camembert lub brie
  • 100 g serka śmietankowego
  • 1 łyżka Musztardy Kieleckiej delikatesowej WSP „Społem”
  • 1–2 łyżki Sosu Kieleckiego prażona cebulka WSP „Społem”
  • 1 łyżeczka miodu
  • garść drobno posiekanych orzechów włoskich
  • świeży tymianek lub rozmaryn
  • świeżo mielony pieprz

Do podania:

grzanki, krakersy lub cienkie kromki bagietki, oraz winogrona lub plasterki gruszki

Przygotowanie:

Camembert lub brie rozgnieć widelcem razem z serkiem śmietankowym do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj Musztardę i Sos Kielecki oraz miód i dokładnie wymieszaj. Dopraw pieprzem, a następnie wmieszaj orzechy i część posiekanych ziół. Gotową pastę przełóż do miski, wierzch posyp pozostałymi ziołami i podawaj z pieczywem oraz owocami.

Sylwester sprzyja prostym, ale dopracowanym rozwiązaniom, które można przygotować wcześniej i swobodnie podać w trakcie wieczoru. Produkty WSP „Społem” pozwalają tworzyć przekąski o wyraźnym smaku, dobrze dopasowane do charakteru ostatniego dnia w roku, bez nadmiaru składników i zbędnych etapów.

Więcej informacji o produktach WSP „Społem” oraz aktualnej ofercie produktowej spółdzielni można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl

