Prosty pomysł na sylwestrową przekąskę

Musztarda Kielecka delikatesowa oraz Sos Kielecki prażona cebulka WSP „Społem” idealnie pasują do imprezowego menu. Podkreślają smak dań i nadają im wyrazistości. Mogą być serwowane jako dodatki do potraw lub stanowić bazę prostych, zimnych przekąsek, takich jak kremowa pasta na bazie serów dojrzewających, którą można podać z pieczywem lub krakersami.

Składniki:

150 g sera typu camembert lub brie

100 g serka śmietankowego

1 łyżka Musztardy Kieleckiej delikatesowej WSP „Społem”

1–2 łyżki Sosu Kieleckiego prażona cebulka WSP „Społem”

1 łyżeczka miodu

garść drobno posiekanych orzechów włoskich

świeży tymianek lub rozmaryn

świeżo mielony pieprz

Do podania:

grzanki, krakersy lub cienkie kromki bagietki, oraz winogrona lub plasterki gruszki

Przygotowanie:

Camembert lub brie rozgnieć widelcem razem z serkiem śmietankowym do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj Musztardę i Sos Kielecki oraz miód i dokładnie wymieszaj. Dopraw pieprzem, a następnie wmieszaj orzechy i część posiekanych ziół. Gotową pastę przełóż do miski, wierzch posyp pozostałymi ziołami i podawaj z pieczywem oraz owocami.

Sylwester sprzyja prostym, ale dopracowanym rozwiązaniom, które można przygotować wcześniej i swobodnie podać w trakcie wieczoru. Produkty WSP „Społem” pozwalają tworzyć przekąski o wyraźnym smaku, dobrze dopasowane do charakteru ostatniego dnia w roku, bez nadmiaru składników i zbędnych etapów.

