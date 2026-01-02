Mięsne smaki inspirowane kuchnią regionu
Karnawał od dawna kojarzony był z czasem obfitszego jedzenia i kuchnią, która nie unika tłuszczu ani mięsa. W naszej tradycji był to moment pomiędzy zimą, a nadchodzącym postem. Na stołach pojawiały się pożywne dania, przygotowywane z myślą o wspólnym biesiadowaniu i dłuższych spotkaniach w gronie bliskich.
2026-01-02, 15:00

Zimowa pora sprzyjała potrawom konkretnym i kalorycznym. Mięso, gęste sosy i wyraziste dodatki miały nie tylko nasycić, ale też dać energię i podkreślić wyjątkowość tego okresu. Takie podejście było szczególnie widoczne w kuchniach regionalnych, w tym w świętokrzyskiej – prostej i treściwej.

Dziś ten sposób myślenia o jedzeniu wraca w uproszczonej formie. Zamiast rozbudowanych dań coraz częściej wybierane są przekąski inspirowane tradycją, oparte na mięsie, łatwe do przygotowania i wygodne do podania. W takiej roli sprawdzają się klasyczne dodatki od WSP „Społem”,  Jedną z takich propozycji jest pasta mięsna, sprawdzająca się zarówno jako zimne danie, jak i dodatek do pieczywa lub deski wędlin.

Składniki:

  • 200 g pieczonej lub gotowanej wieprzowiny (np. karkówki lub łopatki)
  • 1–2 łyżki Majonezu Kieleckiego
  • 1 mała cebula, drobno posiekana
  • sól i świeżo mielony pieprz, majeranek lub tymianek

Przygotowanie:

Mięso drobno posiekaj lub zmiel. Dodaj cebulę, majonez oraz przyprawy i dokładnie wymieszaj do uzyskania zwartej, kremowej konsystencji. Na koniec dopraw do smaku i uzupełnij ziołami. Gotową pastę podawaj z pieczywem, grzankami lub jako element deski wędlin.

Tego typu przekąski dobrze oddają charakter tego okresu w roku, są treściwe, wyraziste i przygotowane bez zbędnych komplikacji, a jednocześnie nawiązują do kulinarnej tradycji opartej na mięsie i prostych dodatkach.

Więcej informacji o produktach WSP „Społem” oraz aktualnej ofercie produktowej spółdzielni można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl

 

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.