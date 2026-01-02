Mięsne smaki inspirowane kuchnią regionu

Zimowa pora sprzyjała potrawom konkretnym i kalorycznym. Mięso, gęste sosy i wyraziste dodatki miały nie tylko nasycić, ale też dać energię i podkreślić wyjątkowość tego okresu. Takie podejście było szczególnie widoczne w kuchniach regionalnych, w tym w świętokrzyskiej – prostej i treściwej.

Dziś ten sposób myślenia o jedzeniu wraca w uproszczonej formie. Zamiast rozbudowanych dań coraz częściej wybierane są przekąski inspirowane tradycją, oparte na mięsie, łatwe do przygotowania i wygodne do podania. W takiej roli sprawdzają się klasyczne dodatki od WSP „Społem”, Jedną z takich propozycji jest pasta mięsna, sprawdzająca się zarówno jako zimne danie, jak i dodatek do pieczywa lub deski wędlin.

Składniki:

200 g pieczonej lub gotowanej wieprzowiny (np. karkówki lub łopatki)

1–2 łyżki Majonezu Kieleckiego

1 mała cebula, drobno posiekana

sól i świeżo mielony pieprz, majeranek lub tymianek

Przygotowanie:

Mięso drobno posiekaj lub zmiel. Dodaj cebulę, majonez oraz przyprawy i dokładnie wymieszaj do uzyskania zwartej, kremowej konsystencji. Na koniec dopraw do smaku i uzupełnij ziołami. Gotową pastę podawaj z pieczywem, grzankami lub jako element deski wędlin.

Tego typu przekąski dobrze oddają charakter tego okresu w roku, są treściwe, wyraziste i przygotowane bez zbędnych komplikacji, a jednocześnie nawiązują do kulinarnej tradycji opartej na mięsie i prostych dodatkach.

Więcej informacji o produktach WSP „Społem” oraz aktualnej ofercie produktowej spółdzielni można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl