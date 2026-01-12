Klasyka, która doczekała się własnego święta
15 stycznia obchodzony jest Dzień Bajgla – wypieku, który z lokalnej specjalności stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kulinarnej codzienności na całym świecie. Choć przez lata najmocniej kojarzony był z kuchnią nowojorską, jego historia sięga starego kontynentu. Charakterystyczna forma i sposób przygotowania sprawiły, że z czasem zyskał status uniwersalnego pieczywa, chętnie wykorzystywanego w różnych kuchniach i kontekstach.
Korzenie tej bułki w kształcie obręczy związane są z tradycją żydowską Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie tam wykształciła się technika krótkiego obgotowywania ciasta przed pieczeniem. Zabieg ten nadaje wypiekowi sprężystą strukturę, lekko chrupiącą skórkę i sprawia, że długo zachowuje świeżość. Dzięki temu bajgle od lat doskonale sprawdzają się nie tylko jako samodzielna przekąska „na sucho”, ale także jako solidna baza do kanapek z dodatkiem różnego rodzaju past. Są one proste w przygotowaniu, a jednocześnie dają dużą swobodę w doborze składników. W tego typu kompozycjach kluczowa jest odpowiednia podstawa, która spaja całość i nadaje kremową konsystencję. Majonez Kielecki, dzięki swojej gęstości i wyrazistemu smakowi, dobrze spełnia tę funkcję. Przykładem takiego zestawienia jest klasyczna pasta jajeczno-szczypiorkowa.

Składniki:

  • 3 jajka ugotowane na twardo
  • 2–3 łyżki Majonezu Kieleckiego
  • 1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej Delikatesowej (opcjonalnie)
  • pęczek szczypiorku
  • sól i pieprz do smaku
  • bajgle naturalne lub z ziarnami

Sposób przygotowania:

Jajka obierz i drobno posiekaj lub rozgnieć widelcem. Dodaj Majonez Kielecki oraz musztardę i dokładnie wymieszaj, aż do uzyskania kremowej konsystencji. Szczypiorek drobno posiekaj i połącz z masą jajeczną. Dopraw solą i pieprzem według uznania. Pastę podawaj na przekrojonym bajglu, samodzielnie lub z dodatkiem świeżych warzyw.

Dzień Bajgla to dobry moment, by sięgnąć po znane składniki w nowym układzie i potraktować ten wypiek jako punkt wyjścia do własnych interpretacji. Proste rozwiązania i sprawdzone produkty pozwalają tworzyć dodatki, które nie dominują, lecz naturalnie dopełniają całość. Więcej pomysłów i przepisów z wykorzystaniem Majonezu Kieleckiego znaleźć można na stronie: www.wspspolem.com.pl.

 

