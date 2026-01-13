Wiśniowa karpatka łączy puszystą masę budyniową z lekko kwaśnymi wiśniami, tworząc wypiek oparty na smakowym kontraście. Do przygotowania go wykorzystano Cukier Biały DIAMANT, idealnie sprawdzający się w tego typu zestawieniach. Ciasto można podać do czarnej kawy lub mocnej herbaty jako słodki akcent w trakcie zimowego dnia.

SKŁADNIKI:

Ciasto:

125 g masła

1 szklanka wody

200 g mąki

5 jajek

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

do posypania Cukier Puder DIAMANT

Krem:

800 ml mleka

200g masła

50 g Cukru Białego DIAMANT

2 budynie waniliowe (łącznie 80 g)

300 g wiśni bez pestek mrożonych lub świeżych



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Zacznij od kremu. Do połowy szklanki mleka wsyp 2 budynie i dokładnie wymieszaj. Pozostałe mleko zagotuj w garnku wraz z cukrem, dolej przygotowany budyń z mlekiem cały czas mieszając. Gotuj do momentu zgęstnienia masy, a następnie przełóż do innego naczynia i odstaw do całkowitego przestudzenia zakrywając folią spożywczą.

Czas na ciasto. Do garnka dodaj masło oraz wodę. Podgrzewaj do momentu zagotowania. Zdejmij z ognia, dodaj sól oraz mąkę pszenną. Wymieszaj i ponownie wstaw na palnik na minutę. Przełóż do miski, trochę przestudź, a następnie dodawaj po 1 jajku ciągle miksując. Na koniec dodaj proszek do pieczenia. Ciasto podziel na 2 części.

Formę o średnicy 24 cm wyłóż pierwszą połową ciasta, pozostawiając nierówności. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piecz przez 20-25 minut. Uchyl drzwiczki na 5 minut przed wyjęciem. Gdy ciasto będzie gotowe, wyjmij je z formy lub weź drugą formę i powtórz wszystkie kroki z drugą częścią ciasta. Jeśli masz formę silikonową, wykładaj ciasto bezpośrednio na nią, jeśli forma jest metalowa, wysmaruj ją masłem i posyp delikatnie mąką.

Miękkie masło ubij mikserem na najwyższych obrotach do momentu osiągnięcia puszystej masy. Ustaw niższe obroty i dodawaj porcjami budyniową masę, aż uzyskasz jednolity krem.

Wyłóż krem na jedną z wypieczonych części ciasta. Poukładaj wiśnie i przykryj je pozostałym kremem. Całość przykryj drugą częścią ciasta. Lekko dociśnij, by dobrze połączyć i włóż do lodówki na co najmniej 2 godziny. Przed podaniem posyp Cukrem Pudrem DIAMANT.

Więcej inspiracji z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.