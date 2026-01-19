Smaki, które się pamięta

W wielu domach to babcia i dziadek są strażnikami sprawdzonych receptur. Smaki, które przypominają im młodość, wciąż mają dla nich znaczenie – są konkretne, wyraziste i oparte na prostych składnikach. Dla młodszego pokolenia liczy się z kolei lekkość formy, krótszy czas przygotowania i możliwość drobnych modyfikacji. Zamiast wybierać jedną z tych dróg, coraz częściej łączy się oba rozwiązania, traktując gotowanie jako przestrzeń do wspólnego spędzania czasu.

Takie podejście dobrze oddają klasyczne potrawy, które nie wymagają kulinarnej rewolucji, by zyskać nowy charakter. Produkty WSP „Społem”, obecne w polskich kuchniach od pokoleń, pozwalają zachować ciągłość smaków, a jednocześnie pokazać je we współczesnej odsłonie. Majonez Kielecki, Chrzan Luksusowy czy Musztarda Kielecka stanowią bazę do dań, które pozostają czytelne dla starszych domowników, a zarazem dobrze wpisują się w aktualny sposób serwowania.

Jedną z propozycji na Dzień Babci i Dzień Dziadka są jajka faszerowane z majonezem i chrzanem – znane i lubiane, ale podane jako lekka przystawka.

Składniki:

6 jajek ugotowanych na twardo

2 łyżki Majonezu Kieleckiego Lekkiego

1 łyżeczka Chrzanu Luksusowego WSP „Społem”

1 łyżka drobno posiekanego koperku

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Jajka przekroić na połówki, żółtka wyjąć i rozgnieść widelcem. Dodać majonez, chrzan oraz koperek, dokładnie wymieszać i doprawić. Gotową masą napełnić białka. Danie najlepiej sprawdzi się jako element rodzinnego stołu lub przystawka podana w mniejszych porcjach.

Takie propozycje pozwalają zachować to, co znane i ważne, bez rezygnowania z nowego spojrzenia. Dzień Babci i Dziadka staje się dzięki temu nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale też do rozmowy prowadzonej językiem smaków, które nie tracą aktualności.

