XVIII edycja programu „Dobre Działania” rozstrzygnięta

„Dobre Działania” to program zainicjowany przez producenta cukru Diamant w 2021 roku, który od lat wspiera lokalne pomysły mające realny wpływ na życie mieszkańców. Dotychczas granty w wysokości 3 tys. zł otrzymało prawie siedemdziesięciu beneficjentów – stowarzyszenia, instytucje, jak i osoby prywatne. Nagrodzone inicjatywy obejmują szerokie spektrum aktywności: od działań edukacyjnych i kulturalnych po projekty promujące sport, zdrowy styl życia i więzi międzypokoleniowe. Co roku do programu napływają setki zgłoszeń pokazujących, jak wiele energii i pomysłów tkwi w lokalnych społecznościach.

– Zakończona właśnie, osiemnasta już edycja programu po raz kolejny pokazuje, jak różnorodne potrzeby i pomysły pojawiają się w lokalnych społecznościach. Wśród nagrodzonych inicjatyw znalazły się projekty związane z bezpieczeństwem, wsparciem dzieci i rodzin oraz działaniami o realnym wymiarze społecznym. Cieszy nas, że możemy wspierać przedsięwzięcia, które odpowiadają na konkretne wyzwania i angażują mieszkańców do wspólnego działania – mówi Edyta Strużak-Gotowy, Specjalista ds. komunikacji marketingowej i marketingu cyfrowego marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W XVIII edycji programu, granty otrzymają:

„Organizacja Poboru Krwi” – inicjatywa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Czerwonaku

Przyznane środki umożliwią realizację całorocznych, cyklicznych akcji honorowego oddawania krwi na terenie gminy Czerwonak. Działania są prowadzone przez grupę społeczników, którzy od lat angażują prywatny czas oraz własne środki w pomoc mieszkańcom regionu, promując ideę krwiodawstwa jako realnej formy ratowania zdrowia i życia. Celem inicjatywy jest zwiększenie liczby krwiodawców oraz zachęcenie mieszkańców do regularnego udziału w organizowanych poborach. Dodatkowe finansowanie pozwoli wzmocnić działania informacyjne oraz poprawić warunki organizacyjne poprzez wynajem odpowiednio dostosowanych pomieszczeń, co przełoży się na większy komfort honorowych dawców krwi, niezależnie od warunków atmosferycznych. Projekt ma charakter prospołeczny, sprzyja budowaniu postaw solidarności i wzmacnia zaangażowanie lokalnej społeczności.

„Szkolna świetlica-bezpieczna przestrzeń dla dziecka” – inicjatywa Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku

Grant dofinansuje utworzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku. Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy po zakończeniu zajęć oczekują na dowóz do domu, a dotychczas nie mieli zapewnionych odpowiednich warunków do bezpiecznego i zorganizowanego spędzania czasu. Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni, zapewniającej opiekę po lekcjach, warunki do nauki oraz możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na adaptację i wyposażenie pomieszczenia świetlicy, zakup mebli, gier, książek, materiałów plastycznych oraz podstawowych pomocy edukacyjnych. Projekt przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa dzieci, wesprze ich rozwój oraz ułatwi codzienne funkcjonowanie pracujących opiekunów oraz dojeżdżających uczniów.

„Wykulani” – akcja Grupy Wykulani Gostyń

Przyznane środki wesprą organizację piętnastej edycji charytatywnego Turnieju Kręglarskiego, który odbędzie się w styczniu 2026 roku w Gostyniu, jako element 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie, nieprzerwanie realizowane od 2011 roku przez grupę Wykulani Gostyń, łączy aktywność sportową z działaniami na rzecz wsparcia diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Turniej stanowi stały punkt lokalnego kalendarza inicjatyw społecznych i angażuje mieszkańców, wolontariuszy oraz przedsiębiorców z regionu. Każdej edycji towarzyszą licytacje przedmiotów i usług, a całość zebranych środków trafia do sztabu WOŚP przy Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Projekt ma charakter otwarty i rodzinny, obejmuje również dodatkowe atrakcje dla uczestników, sprzyja integracji społeczności oraz realnie wspiera cele ogólnopolskiej zbiórki, co potwierdzają systematycznie rosnące kwoty przekazywane na rzecz WOŚP.

Wsparcie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłoni

Środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w specjalistyczne ubrania ochronne typu NOMEX, niezbędne podczas działań ratowniczych. Inicjatywa jest odpowiedzią na rozwój jednostki oraz rosnącą liczbę ochotników, z których nie wszyscy dysponują aktualnym i certyfikowanym wyposażeniem ochronnym. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do niesienia pomocy innym. Zakup nowoczesnych ubrań ochronnych pozwoli zastąpić wyeksploatowane elementy umundurowania niespełniające obowiązujących standardów. Projekt ma charakter prewencyjny, wzmacnia bezpieczeństwo ratowników oraz podnosi gotowość operacyjną jednostki do reagowania w sytuacjach zagrożenia.

***

Program Dobre Działania Diamant to cykliczny konkurs grantowy, który od 2021 przyznaje nagrody w formie vouchera o wartości 3000 zł. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu, a także wspierał jego rozwój. Więcej na stronie konkursu www.dobredzialania.pl.

Diamant nagrodził dotychczas 69 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków i osób prywatnych działających na rzecz integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem, jednak często obok siebie, marka realizuje projekt mający na celu rozwój lokalnych inicjatyw i tradycji regionu – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant.

***