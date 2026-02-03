Przekąski na długie, chłodne popołudnia
W niektórych regionach nadal trwają ferie, a to oznacza więcej czasu spędzanego w domu, spokojniejsze tempo dnia i przestrzeń na wspólne gotowanie. Zimowa przerwa nie musi oznaczać wyjazdu, wystarczy dobrze skomponowane menu i proste dania, które sprawdzą się podczas rodzinnych seansów filmowych czy spotkań przy planszówkach. Produkty WSP „Społem” pozwolą stworzyć szybkie, wyraziste w smaku propozycje uprzyjemnią nam ten czas.
Gdy jest zimno sięgamy po potrawy, które są pożywne i łatwe w przygotowaniu. Zamiast ciężkich dań obiadowych pojawiają się przekąski, które można dzielić, serwować na półmiskach i komponować w różnych wariantach. W tym stylu dobrze odnajdują się domowe mini burgery, tosty czy pieczone warzywa. Ich charakter budują dodatki: sosy, musztardy i kremowe bazy.

Wśród propozycji, które idealnie pasują do tej pory roku znajdują się m.in. pieczone łódeczki ziemniaczane z dipami, tortille z grillowanymi warzywami oraz domowe nuggetsy. Do ich przygotowania możemy wykorzystać Majonez Kielecki lekki, Sos Kielecki czosnkowy oraz Musztardę Kielecką czeską. Doskonale sprawdzą się także wrapy z kurczakiem i sosem czosnkowym.

Składniki:

  • 2 piersi z kurczaka
  • 4 placki tortilli pszennej
  • 1 czerwona papryka
  • 1 mała cukinia
  • mix sałat
  • 3 łyżki Sosu Kieleckiego czosnkowego
  • 2 łyżki Majonezu Kieleckiego lekkiego
  • łyżeczka Musztardy Kieleckiej czeskiej
  • 2 łyżki oliwy
  • sól, pieprz, słodka papryka, czosnek granulowany

Sposób przygotowania:

Kurczaka kroi się w paski, doprawia solą, pieprzem, słodką papryką i czosnkiem granulowanym, a następnie smaży na oliwie do uzyskania złocistej struktury. Paprykę i cukinię kroi się w cienkie paski i krótko podsmaża na tej samej patelni. W misce łączy się Sos Kielecki czosnkowy, Majonez Kielecki lekki oraz Musztardę Kielecką czeską, tworząc kremowy dressing. Na plackach tortilli układa się sałatę, warzywa i mięso, polewa sosem, po czym całość zawija w ciasne wrapy i kroi na mniejsze porcje.

Tego typu przekąski dobrze wpisują się w rytm ferii, są proste w przygotowaniu, łatwe do serwowania i naturalnie sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu.

Produkty WSP „Społem” pozwalają budować smak bez skomplikowanych składników. Więcej inspiracji można znaleźć na: https://www.wspspolem.com.pl/produkty

