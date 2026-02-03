Przekąski na długie, chłodne popołudnia

Gdy jest zimno sięgamy po potrawy, które są pożywne i łatwe w przygotowaniu. Zamiast ciężkich dań obiadowych pojawiają się przekąski, które można dzielić, serwować na półmiskach i komponować w różnych wariantach. W tym stylu dobrze odnajdują się domowe mini burgery, tosty czy pieczone warzywa. Ich charakter budują dodatki: sosy, musztardy i kremowe bazy.

Wśród propozycji, które idealnie pasują do tej pory roku znajdują się m.in. pieczone łódeczki ziemniaczane z dipami, tortille z grillowanymi warzywami oraz domowe nuggetsy. Do ich przygotowania możemy wykorzystać Majonez Kielecki lekki, Sos Kielecki czosnkowy oraz Musztardę Kielecką czeską. Doskonale sprawdzą się także wrapy z kurczakiem i sosem czosnkowym.

Składniki:

2 piersi z kurczaka

4 placki tortilli pszennej

1 czerwona papryka

1 mała cukinia

mix sałat

3 łyżki Sosu Kieleckiego czosnkowego

2 łyżki Majonezu Kieleckiego lekkiego

łyżeczka Musztardy Kieleckiej czeskiej

2 łyżki oliwy

sól, pieprz, słodka papryka, czosnek granulowany

Sposób przygotowania:

Kurczaka kroi się w paski, doprawia solą, pieprzem, słodką papryką i czosnkiem granulowanym, a następnie smaży na oliwie do uzyskania złocistej struktury. Paprykę i cukinię kroi się w cienkie paski i krótko podsmaża na tej samej patelni. W misce łączy się Sos Kielecki czosnkowy, Majonez Kielecki lekki oraz Musztardę Kielecką czeską, tworząc kremowy dressing. Na plackach tortilli układa się sałatę, warzywa i mięso, polewa sosem, po czym całość zawija w ciasne wrapy i kroi na mniejsze porcje.

Tego typu przekąski dobrze wpisują się w rytm ferii, są proste w przygotowaniu, łatwe do serwowania i naturalnie sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu.

Produkty WSP „Społem” pozwalają budować smak bez skomplikowanych składników. Więcej inspiracji można znaleźć na: https://www.wspspolem.com.pl/produkty