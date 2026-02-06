Sernik na palonym maśle

Palone masło nadaje masie serowej delikatnie orzechowy, lekko karmelowy charakter, wyraźnie odróżniający ten sernik od jego klasycznych wersji. Istotnym składnikiem przepisu jest także Cukier Drobny DIAMANT, który nadaje słodycz i tworzy gładką, jednolitą strukturę ciasta. Całość uzupełnia rozpływający się w ustach, kruchy spód. Wystarczy chwila spokoju, ulubiony kubek pełen ciepłej kawy lub herbaty, by zwolnić tempo i po prostu cieszyć się deserem.
SKŁADNIKI:
Spód:
100 g masła
200 g ciastek owsianych
Masa serowa:
700 g twarogu sernikowego
250 ml śmietany kremówki
300 g serka śmietankowego
200 g Cukru Drobnego DIAMANT
150 g palonego masła
5 jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rozpuść całe masło w małym rondelku, a następnie gotuj, aż zacznie pachnieć orzechowo i nabierze ciemno złotego koloru z przypalonymi drobinkami. Zdejmij z palnika i gdy lekko przestygnie dosyp Cukier Drobny DIAMANT, wymieszaj.
Zmiksuj herbatniki na piasek, dodaj 100g. palonego masła i wymieszaj, aż składniki dobrze się połączą. Wyłóż dno tortownicy oraz bok. Schłodź przez 30 minut.
Rozgrzej piekarnik do 220 stopni.
W międzyczasie umieść sery i cukier w mikserze, dodaj resztę przestudzonego palonego masła (150 g.). Zacznij miksować i dodawaj po 1 jajku. Mieszaj tylko do połączenia składników, żeby nadmiernie nie napowietrzyć masy serowej. Wlej na schłodzony spód. Piecz przez 35 minut. Ostudź w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami.
Przed podaniem schłodź przez 8 godzin w lodówce.
Więcej inspiracji z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.