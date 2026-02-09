Tłusty czwartek inaczej

Tłusty czwartek od wieków symbolicznie zamykał czas obfitości. W tradycji był związany z sycącymi i kalorycznymi potrawami, które miały zapewnić zapas energii przed nadchodzącym wielkim postem. Dziś jego znaczenie jest mniej dosłowne, ale nadal pozostaje okazją do celebracji jedzenia bez nadmiernych ograniczeń.

Alternatywą dla słodkich wypieków mogą być chrupiące i aromatyczne domowe krążki cebulowe. Sprawdzą się zarówno jako przekąska podawana samodzielnie, jak i dodatek do sałatek czy dań głównych. Ich smak można dodatkowo podkreślić dipem na bazie Majonezu Kieleckiego, który dopełni całość. Takie połączenie pozwala odejść od oczywistych skojarzeń z tym dniem, zachowując jednocześnie jego swobodny, radosny charakter.

Składniki:

2 duże cebule

1 szklanka mąki pszennej

½ szklanki mleka

1 jajko

½ łyżeczki słodkiej papryki

szczypta soli

olej do smażenia

Prosty dip:

2 łyżki Majonezu Kieleckiego lekkiego WSP „Społem”

świeżo mielony pieprz lub ulubione zioła

Przygotowanie:

Cebule pokrój w grube plastry i rozdziel na krążki. W misce połącz mąkę, mleko, jajko, przyprawy oraz sól, mieszając do uzyskania gładkiego ciasta. Każdy krążek obtocz w przygotowanej masie i smaż na rozgrzanym oleju do momentu, aż nabierze złotego koloru. Składniki na dip wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Krążki odsącz na papierowym ręczniku i podawaj z majonezowym dodatkiem.

Dla tych, którzy nie chcą całkowicie rezygnować ze słodkiej formy, ciekawym rozwiązaniem będą faworki przygotowane z dodatkiem Octu Kieleckiego. To prosty zabieg, który wpływa na strukturę ciasta i sprawia, że staje się ono bardziej kruche i lekkie, a sam smak zyskuje subtelne przełamanie.

Więcej przepisów i produktów WSP „Społem” można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl.