Słodkie chrupnięcie
Czekoladowe wypieki nie wychodzą z mody, a końcówka zimy to moment, w którym szczególnie chętnie sięga się po desery o wyraźnym smaku i przyjemnej, chrupiącej strukturze. Chocolate Crunch Cake to propozycja dla tych, którzy szukają nieoczywistych pomysłów na ciasta.
2026-02-19, 12:35

To deser o zdecydowanym, czekoladowym smaku, który dobrze sprawdza się jako słodki akcent do kawy. Najlepiej smakuje w temperaturze pokojowej, gdy polewa zachowuje kremową konsystencję, a chrupiące dodatki podkreślają strukturę wypieku. Kluczową rolę w przepisie odgrywa Cukier Drobny DIAMANT – odpowiada za zbalansowaną słodycz, właściwą wilgotność i jednolitą strukturę ciasta. To właśnie dzięki niemu masa pozostaje gładka, a smak doskonały.

SKŁADNIKI:      

150 g mąki
200 g cukru drobnego Diamant
120 g ciemnego kakao
1 łyżeczkę sody oczyszczonej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki soli
125 ml oleju roślinnego
125 ml maślanki
1 duże jajko
1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego
1 espresso
280 g kremu czekoladowego/orzechowego typu Nutella
125 ml mleka
80 g płatków kukurydzianych
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

W dużej misce wymieszaj:150 g mąki, 200 g cukru drobnego DIAMANT, 60 g ciemnego kakao, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki soli.

W osobnym naczyniu połącz: 125 ml oleju roślinnego, 125 ml maślanki, 1 duże jajko, 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Dodaj do dużej miski z suchymi składnikami i wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj espresso i mieszaj jeszcze chwilę.

Wlej ciasto do formy i piecz przez 30-35 minut (lub do momentu, aż wykałaczka będzie sucha).

Na wierzch: zmieszaj 280 g kremu czekoladowego/orzechowego typu Nutella, 60 g ciemnego kakao i 125 ml mleka. Następnie dodaj 80 g płatków kukurydzianych i wymieszaj. Uwaga: dodaj płatki kukurydziane dopiero przed podaniem, aby nie rozmokły).

Więcej inspiracji z wykorzystaniem produktów Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy.

