Słodkie chrupnięcie

To deser o zdecydowanym, czekoladowym smaku, który dobrze sprawdza się jako słodki akcent do kawy. Najlepiej smakuje w temperaturze pokojowej, gdy polewa zachowuje kremową konsystencję, a chrupiące dodatki podkreślają strukturę wypieku. Kluczową rolę w przepisie odgrywa Cukier Drobny DIAMANT – odpowiada za zbalansowaną słodycz, właściwą wilgotność i jednolitą strukturę ciasta. To właśnie dzięki niemu masa pozostaje gładka, a smak doskonały.

SKŁADNIKI:

150 g mąki

200 g cukru drobnego Diamant

120 g ciemnego kakao

1 łyżeczkę sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki soli

125 ml oleju roślinnego

125 ml maślanki

1 duże jajko

1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego

1 espresso

280 g kremu czekoladowego/orzechowego typu Nutella

125 ml mleka

80 g płatków kukurydzianych



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

W dużej misce wymieszaj:150 g mąki, 200 g cukru drobnego DIAMANT, 60 g ciemnego kakao, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki soli.

W osobnym naczyniu połącz: 125 ml oleju roślinnego, 125 ml maślanki, 1 duże jajko, 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Dodaj do dużej miski z suchymi składnikami i wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj espresso i mieszaj jeszcze chwilę.

Wlej ciasto do formy i piecz przez 30-35 minut (lub do momentu, aż wykałaczka będzie sucha).

Na wierzch: zmieszaj 280 g kremu czekoladowego/orzechowego typu Nutella, 60 g ciemnego kakao i 125 ml mleka. Następnie dodaj 80 g płatków kukurydzianych i wymieszaj. Uwaga: dodaj płatki kukurydziane dopiero przed podaniem, aby nie rozmokły).

