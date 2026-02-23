Niepozorny bohater stołu

Cienka, suszona kiełbaska powstała w XVIII w. jako rozwiązanie praktyczne, łączące trwałość i wygodę przechowywania. Smukły kształt i charakterystyczne „strzelanie” przy przełamywaniu z czasem stały się jego znakami rozpoznawczymi. Nazwa produktu pochodzi od słowa „kaban”, które w języku staropolskim oznacza młodego dzika. Początkowo wędliny te robione były właśnie z dziczyzny, ale obecnie wytwarza się je także z wieprzowiny, cielęciny i drobiu. Cenione są za intensywny smak oraz wszechstronność zastosowań, gdyż można jeść je zarówno jako samodzielną przekąskę, jak i w bardziej złożonych propozycjach kulinarnych.

Dobrym sposobem na uczczenie Dnia Kabanosa jest ciepłe, domowe danie, w którym chrupiące ciasto współgra z wyrazistym dodatkiem mięsnym i kremowym sosem. Taka forma pozwala wydobyć pełnię walorów smakowych oraz pokazać ten dobrze znany wyrób w mniej oczywistej odsłonie.

Zapiekane roladki z kabanosem, ogórkiem konserwowym i sosem majonezowo-musztardowym

Składniki:

1 opakowanie kabanosów

1 opakowanie ciasta francuskiego

3–4 ogórki konserwowe

2 łyżki Majonezu Kieleckiego

1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej delikatesowej

1 jajko

świeżo mielony pieprz

opcjonalnie suszone zioła lub sezam

Przygotowanie:

Ciasto francuskie rozwinąć i podzielić na prostokąty odpowiadające długości kabanosów. Na każdym kawałku ułożyć cienki pasek ogórka konserwowego oraz kabanosa, następnie ciasno zwinąć. Roladki przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, posmarować roztrzepanym jajkiem i według uznania, posypać sezamem lub ziołami. Piec w temperaturze 200°C przez około 15 minut, do uzyskania złocistego koloru. W tym czasie połączyć majonez z musztardą i szczyptą pieprzu, mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Podawać na ciepło z przygotowanym sosem.

Roladki najlepiej serwować z marynowanymi lub chrupiącymi, świeżymi warzywami, takimi jak: papryka, ogórek lub rzodkiewka. Dobrze pasują także do prostych sałatek ziemniaczanych lub colesława. Takim zestawem idealnie uczcimy święto popularnej przekąski.

Więcej inspiracji kulinarnych oraz produktów WSP „Społem” można znaleźć na stronie www.wspspolem.com.pl.