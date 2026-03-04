Kampania Majonezu Kieleckiego

W ramach kampanii reklamowej Majonezu Kieleckiego emitowane będą 8-sekundowe billboardy sponsorskie w grupie stacji TVP, TVN i Polsat. Materiały nawiązują do pokoleniowości i rodzinnego charakteru marki, podkreślając prawie 67-letnią tradycję produkcji, a jednocześnie wprowadzają elementy nowoczesności obecne w aktualnych trendach kulinarnych. Ponadto, w czasie trwania w/w akcji prowadzone będą działania w Internecie, tj. w serwisie YouTube zaplanowano emisję 15-sekundowego video oraz bannerów reklamowych.

Istotnym elementem tegorocznej kampanii jest promocja w mediach społecznościowych. W marcu komunikacja prowadzona będzie na dziewiętnastu wysokozasięgowych profilach influencerów kulinarnych, m.in. Ewy Wachowicz, mala.cukierenka, Oddasz Fartucha, Kulinarne Przygody, gotuje_bo_lubie_fit, Panbabcia90, Fura jedzenia, Fit przepisy od baletnicy oraz jedz.pysznie. Opisywane działania będą miały charakter zbliżony do lokowania produktu. Równolegle publikowane będą filmy, zdjęcia i przepisy na kanałach własnych Spółdzielni, tj. YouTube, Instagram, TikTok oraz Facebook (@kielckiinspiruje). Dzięki ogólnopolskiemu charakterowi ww. mediów informacje nt. Majonezu Kieleckiego pozwolą dotrzeć do znaczącej liczby odbiorców, w tym do osób młodszych, relatywnie częściej konsumujących portale społecznościowe.

Dodatkowe wsparcie zapewnią publikacje w prasie konsumenckiej, m.in. w tytułach takich jak „Tele Tydzień”, „Chwila dla Ciebie”, „Twój Styl”, „Życie na gorąco”, „Przyjaciółka”, „Olivia”, „Elle” i „Viva”. W marcu 2026r. materiały informujące o kampanii pojawią się także w trzech wiodących tytułach prasy branżowej: „Poradnik Handlowca”, „Handel” oraz „Hurt & Detal”.

W ramach akcji promocyjnych znajdzie się również emisja jingli sponsorskich w stacjach radiowych o zasięgu obejmującym województwo świętokrzyskie. Realizowane będą tam aktywności promocyjno-informacyjne, w tym sponsoring wybranych programów oraz konkursy antenowe dla słuchaczy wybranych stacji.

W okresie poprzedzającym Święta przeprowadzony zostanie również konkurs dla konsumentów Majonezu Kieleckiego „Wielkamocny Konkurs”. Na uczestników czekać będą m.in. iPhone 17 Pro, ekspresy do kawy, saturatory Sodastream oraz limitowane bluzy z nadrukiem Majonezu Kieleckiego.

Działania reklamowe zostaną wzmocnione poprzez ekspozycje w punktach sprzedaży, gdzie specjalne standy i ekspozytory zwiększą widoczność promowanego produktu na sklepowych półkach.

Zintegrowane, wielokanałowe działania mają na celu zwiększenie sprzedaży i umocnienie pozycji Majonezu Kieleckiego jako nieodłącznego elementu wielkanocnych przygotowań.

Więcej informacji o aktywnościach WSP „Społem” oraz aktualnej ofercie produktowej spółdzielni można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl.