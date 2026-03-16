Mini Krakersy Lajonik inspirowane smakami świata

W nowej edycji inspiracje kulinarne stanowią punkt wyjścia do stworzenia wyrazistej oprawy wizualnej. Zadaniem zespołu projektowego było przygotowanie dwóch wariantów, które nie tylko wyróżnią się na półce, lecz także w czytelny sposób oddadzą charakter miejsc, z których czerpią inspirację.

Każdy ze smaków otrzymał własny język wizualny. Wariant BBQ odwołuje się do energii amerykańskiej kultury grillowania i motywów charakterystycznych dla podróży po Stanach Zjednoczonych, takich jak tablice drogowe czy intensywna kolorystyka. Z kolei Bruschetta nawiązuje do atmosfery włoskich uliczek i rodzinnych trattorii, wykorzystując jaśniejszą paletę barw oraz elementy inspirowane estetyką śródziemnomorskich restauracji.

Agencja Soul and Mind odpowiadała za opracowanie koncepcji wizualnej edycji oraz projekt opakowań. Każdy element, od typografii po ilustracje i detale graficzne, został zaprojektowany tak, aby budować narrację podróży kulinarnej, a jednocześnie zapewnić wysoką widoczność produktów na półce sklepowej.