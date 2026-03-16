Mini Krakersy Lajonik inspirowane smakami świata
Marka Lajkonik wprowadziła do sprzedaży kolejną odsłonę limitowanej edycji mini Krakersów inspirowanych kuchniami świata. Tegoroczna propozycja obejmuje dwa warianty smakowe: BBQ oraz Bruschetta. Za koncepcję kreatywną, projekt opakowań oraz key visual odpowiada agencja Soul and Mind.
2026-03-16, 14:21

W nowej edycji inspiracje kulinarne stanowią punkt wyjścia do stworzenia wyrazistej oprawy wizualnej. Zadaniem zespołu projektowego było przygotowanie dwóch wariantów, które nie tylko wyróżnią się na półce, lecz także w czytelny sposób oddadzą charakter miejsc, z których czerpią inspirację.

Każdy ze smaków otrzymał własny język wizualny. Wariant BBQ odwołuje się do energii amerykańskiej kultury grillowania i motywów charakterystycznych dla podróży po Stanach Zjednoczonych, takich jak tablice drogowe czy intensywna kolorystyka. Z kolei Bruschetta nawiązuje do atmosfery włoskich uliczek i rodzinnych trattorii, wykorzystując jaśniejszą paletę barw oraz elementy inspirowane estetyką śródziemnomorskich restauracji.

Agencja Soul and Mind odpowiadała za opracowanie koncepcji wizualnej edycji oraz projekt opakowań. Każdy element, od typografii po ilustracje i detale graficzne, został zaprojektowany tak, aby budować narrację podróży kulinarnej, a jednocześnie zapewnić wysoką widoczność produktów na półce sklepowej.

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
ZAŁĄCZNIKI
lorenz_minikrakersy_el.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.