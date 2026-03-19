Biuro, które regeneruje. Kabina Blissko zmienia sposób myślenia o pracy stacjonarnej
Coraz więcej firm wraca do biur, mierząc się jednocześnie z rosnącym poziomem przebodźcowania pracowników. Zintegrowany System Regeneracji Blissko odpowiada na to wyzwanie, łącząc certyfikowaną akustykę z technologią światła czerwonego, rozwiązaniem które wspiera koncentrację i redukcję stresu już w kilkanaście minut.
2026-03-19, 10:36

Powrót do pracy stacjonarnej przestaje być wyłącznie decyzją organizacyjną. Dla wielu zespołów oznacza funkcjonowanie w intensywnym środowisku, pełnym rozmów, spotkań i ciągłych przerw w skupieniu. W takich warunkach rośnie znaczenie rozwiązań, które pozwalają odzyskać równowagę w ciągu dnia pracy, bez konieczności opuszczania biura. Dlatego powstał Zintegrowany System Regeneracji Blissko - kabina, która tworzy warunki do wyciszenia, odzyskania koncentracji i krótkiej regeneracji w trakcie dnia pracy. Łączy rozwiązania akustyczne, technologię światła oraz elementy natury, odpowiadając na potrzeby współczesnych środowisk biurowych.

Jednym z jego kluczowych elementów jest zastosowanie technologii światła czerwonego. Wykorzystany model Mito Light 3.0 Starter emituje fale o długości 660 nm oraz 850 nm, które oddziałują na mitochondria, wspierając produkcję ATP (adenozynotrifosforan, czyli uniwersalny nośnik energii) i ograniczając stres oksydacyjny. W praktyce oznacza to przywrócenie koncentracji, obniżenie poziomu kortyzolu oraz poprawę klarowności myślenia. Już dziesięciominutowa sesja pozwala ograniczyć skutki długotrwałej ekspozycji na światło ekranów.

Warstwa akustyczna kabiny została opracowana w oparciu o normy ISO. Izolacyjność na poziomie Rw = 45 dB (ISO 10140-2:2011) ogranicza hałas otoczenia do poziomu szeptu. Redukcja poziomu mowy o 30,7 dB (ISO 23351-1, Klasa A) zapewnia poufność rozmów, a trójwymiarowe panele z konopi eliminują efekt echa, tworząc idealne warunki do pracy i nagrań. Takie parametry umożliwiają pracę wymagającą skupienia lub krótką przerwę regeneracyjną w kontrolowanych warunkach.

Projekt uwzględnia również obecność zieleni. Żywa ściana z bluszczu działa w oparciu o kaskadowy system nawadniania, co upraszcza jej utrzymanie, a jednocześnie wprowadza naturalny element do przestrzeni biurowej i wspiera ograniczanie nadmiaru bodźców.

Istotnym aspektem pozostaje dostępność i komfort użytkowania. Kabina ma kubaturę przeznaczoną dla czterech osób, lecz dedykowana jest jednej, co eliminuje uczucie zamknięcia i zostało przetestowane z osobami neuroróżnorodnymi. Szerokie wejście, brak progów oraz możliwość wjazdu wózkiem odpowiadają standardom projektowania inkluzywnego. Regulowany stół z fornirem dębowym wprowadza naturalny materiał wspierający redukcję napięcia poprzez kontakt dotykowy. Mobilna konstrukcja umożliwia łatwe przestawienie kabiny w obrębie biura.

Z perspektywy organizacji rozwiązanie wpisuje się w działania związane z dobrostanem pracowników oraz realizacją strategii ESG w obszarze społecznym. Tworzenie warunków do regeneracji w trakcie dnia pracy przekłada się na ograniczenie zmęczenia, poprawę efektywności oraz budowanie środowiska sprzyjającego dłuższej koncentracji.

Kabina Blissko została zaprojektowana przy wsparciu ekspertów w programie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” (POIR). Projekt łączy wymagania współczesnych przestrzeni pracy z podejściem opartym na mierzalnych efektach regeneracji. Blissko rozwija koncepcję infrastruktury dobrostanu, odpowiadając na globalne wytyczne ONZ (Cele 3 i 11), przenosząc ją do przestrzeni pracy i miejsc publicznych.

Za projektem stoi Adrianna Wołczyk (ADKA Sp. z o.o.), przedsiębiorczyni, która swoje osobiste doświadczenie wypalenia i 12 letnie doświadczenie w biznesie przekuła w technologię wspierającą dobrostan.

Więcej o Zintegrowanym Systemie Regeneracji: https://blissko.space/

