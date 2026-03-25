Kampania „Smak rodzinnej Wielkanocy” marki Diamant
Okres poprzedzający Święta wielkanocne to czas intensywnych przygotowań kulinarnych, w których ważną rolę odgrywają domowe tradycje i wypieki. Z tej okazji marka cukru Diamant, należąca do Pfeifer & Langen Polska, prowadzi kampanię komunikacyjną pod hasłem „Smak rodzinnej Wielkanocy”.
2026-03-25, 14:57

Działania realizowane są w kanałach digital i social media oraz obejmują aktywności angażujące konsumentów. Kampania prowadzona jest na profilach marki Diamant w serwisach Instagram, Facebook i TikTok, gdzie publikowane są przepisy oraz inspiracje na świąteczny stół.

Jednym z głównych elementów akcji jest konkurs konsumencki, który trwa od 9 do 31 marca 2026 r. Zadaniem uczestników jest pokazanie, czym jest dla nich „Smak rodzinnej Wielkanocy”, poprzez zdjęcie, film lub opis związany z wielkanocnymi wypiekami, wspólnym gotowaniem czy rodzinnymi tradycjami kulinarnymi.

Komunikacja kampanii wspierana jest działaniami mediowymi w kanałach Meta, Google oraz TikTok, których celem jest zwiększenie zasięgu i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców Uzupełnieniem aktywności jest współpraca z influencerem, który w swoich kanałach zaprezentuje treści związane z tematyką wielkanocnych wypieków.

Od 16 marca 2026 roku prowadzona jest kampania reklamowa na platformach VOD, co oznacza powrót marki Diamant do regularnej obecności w tym kanale. Spot z rodzinką Słodkich emitowany jest m.in. na platformach MAX i PLAYER, a także u partnerów TVN, takich jak onet.pl oraz serwisy Burda Media Polska, a także na TVP VOD i w sieci Polska Press. Działania te wzmacniają rozpoznawalność marki oraz jej pozycję rynkową, wspierając sprzedaż produktów z portfolio Diamant.

Ponadto działania marketingowe zostały wsparte komunikacją PR, skierowaną do mediów branżowych, marketingowych oraz lifestyle.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie: https://www.diamant.pl/slodkie-laczy/smak-rodzinnej-wielkanocy

