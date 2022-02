"Słodki producent" przekazał środki na wsparcie OSP

Diamant, jeden z najbardziej rozpoznawalnych marek oferujących m.in. polski cukier, od wielu miesięcy prowadzi konkurs grantowy finansujący lokalną aktywność stowarzyszeń, organizacji czy kół zainteresowań. Doceniane są m.in. projekty integracji mieszkańców czy działania, mające na celu rozwój polskich regionów. Dotychczas nagrodzono 5 inicjatyw, w tym OSP W Unierzyżu, które w ramach II edycji konkursu Dobre Działania poprosiło o wsparcie rozwoju jednostki poprzez zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

– W związku z zakupem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, planujemy doposażenie go w fabrycznie nowy sprzęt taki jak m.in. stojak hydrantowy, najaśnica LED, flary sygnalizacyjne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, rozsiewacz do sorbentu. Wymieniony sprzęt w znacznym stopniu może pomóc w prowadzeniu działań – czytamy w zgłoszeniu, które przesłano w formularzu dostępnym na www.dobredzialania.pl

Jak komentował Jacek Grochowiecki, kierownik cukrowni Pfeifer & Langen Polska: odwaga strażaków, ich zapał do pracy i chęć pomocy innym zasługuje na każde wsparcie. – Dlatego tym chętniej przekazujemy donację, która przyczyni się do skuteczniejszego i bezpieczniejszego gaszenia pożarów, pomocy przy wypadkach drogowych czy ewakuacji ludzi i zwierząt. Praca OSP w Unierzyżu to przykład prawdziwie Dobrych Działań – powiedział Jacek Grochowiecki, kierownik cukrowni Pfeifer & Langen w Glinojecku przekazując nagrodę.

W ramach II edycji programu przyznano także dwie pozostałe nagrody. Trafiły one m.in. do Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIJCZYK w Pakosławiu na organizację turnieju tenisowego i zakup sprzętu dla pasjonatów tego sportu oraz Sołectwu Orzechowo za organizację warsztatów dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej pod tytułem „Zapylacze w Orzechowie”.

Jeśli też znasz inicjatywę godną uwagi – zgłoś ją do programu! Zgłoszenia ciekawych i pożytecznych działań na rzecz Twojego regionu możesz przesłać za pośrednictwem formularza na www.dobredzialania.pl. Zgłoszenia zbierane są do 28 lutego 2022 r.